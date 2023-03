Nord Stream: Polnischer Präsident freut sich über Zerstörung

Andrzej Duda sagt zu den neuesten Enthüllungen über die gesprengte Gas-Pipeline in der Ostsee: „Ich bin sicher, es wird nützlich für West-Europa sein.“

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat sich zu den aktuellen Berichten zu Nord Stream 1 und Nord Stream 2 und den Anschlägen geäußert, die laut New York Times und Zeit von proukrainischen Gruppen verübt worden sein sollen. Dem Sender CNN sagte Duda: „Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es sich um eine proukrainische Sabotage handelte. Aber ich werde das Folgende sagen: Wenn Nord Stream aufhört zu existieren und es nicht möglich ist, auf diesem Weg Gas aus Russland zu transportieren, wird das gewinnbringend für Europa sein. Ich bin sicher, es wird nützlich für West-Europa sein.“

Am Dienstag hatten amerikanische und deutsche Medien über die möglichen Verursacher der Nord-Stream-Anschläge berichtet. Demnach könnte eine pro-ukrainische Gruppe Sprengstoff an der Pipeline angebracht haben. Die Zeit berichtete zudem, dass auch Polen in die Vorgänge involviert sein könnte, da die Firma, von der die mutmaßlichen Täter eine Yacht anmieteten, dort ihren Sitz hat.

Polnischer Präsident: Sind bereit, MiG-29-Kampfjets zu liefern

Duda begründete seine These gegenüber CNN damit, dass Russland die Betreiberfirma von Nord Stream, Gazprom, als ein „Instrument“ nutze, um Europa zu dominieren. Russland habe Europa abhängig machen wollen. Er hoffe, dass man herausfinde, wer für die Zerstörung verantwortlich sei.

Im weiteren Verlauf des Interviews sicherte Duda zudem der Ukraine MiG-29-Kampfflugzeuge aus Polen als Teil der internationalen Koalition zu. „Den Rest der MiG-29, die wir in Polen haben und die jetzt in unserer Luftwaffe dienen... Wir sind bereit, diese Flugzeuge zu liefern, und ich bin sicher, dass die Ukraine bereit wäre, sie sofort einzusetzen“, sagte Duda.