Nordirland gedenkt dem Ende des Bürgerkrieges vor 25 Jahren Am Karfreitag 1998 sollte ein Abkommen Frieden zwischen den verfeindeten Unionisten und irischen Republikanern bringen. Tausende Menschen waren in dem blutig... dpa

Belfast -25 Jahre nach dem Ende des jahrzehntelangen Bürgerkriegs in Nordirland haben Menschen aus den einst verfeindeten Lagern sich gemeinsam an den historischen Moment erinnert. In Belfast formten Bürgerinnen und Bürger am Karfreitag eine Menschenkette - sie stammten zum Teil aus einer Straße, die hauptsächlich von protestantischen Anhängern einer engen Union mit Großbritannien bewohnt wird, und zum anderen Teil aus einer Straße, in der überwiegend Republikaner mit dem Wunsch nach einer Wiedervereinigung Nordirlands mit Irland leben.