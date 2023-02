Nordkorea-Raketen: Japan will UN-Sicherheitsratssitzung Nordkorea feuert wieder Langstreckenraketen ab - der erste solche Test in diesem Jahr. Die Antwort aus Südkorea und den USA lässt nicht lange auf sich warten... dpa

Eine Nachrichtensendung, zu sehen auf einem Bildschirm im Bahnhof von Seoul, zeigt das Archivbild eines nordkoreanischen Raketenstarts. Ahn Young-Joon/AP/dpa

Tokio/Seoul -Nach dem wiederholten Abschuss von Raketen durch Nordkorea will Japan eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragen. Das erklärte Japans Ministerpräsident Fumio Kishida am Montag vor Reportern an seinem Amtssitz.