Nordkorea setzt Raketentests fort - Warnung an die USA Nordkoreas Militär feuert wieder Raketen ab. Zuvor hatte Pjöngjang die USA gewarnt. Washington will, dass der UN-Sicherheitsrat die jüngste Serie von nordkor... dpa

ARCHIV - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens eine potenziell atomwaffenfähige Rakete abgefeuert. Im Byung-Shik/Yonhap via AP/dpa

Seoul -Das weithin isolierte Nordkorea hat seine Tests mit potenziell atomwaffenfähigen Raketen fortgesetzt. Am Freitagnachmittag (Ortszeit) sei der Start von zwei ballistischen Kurzstreckenraketen in der Region um die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang erfasst worden, teilte der Generalstab der Streitkräfte in Südkorea mit. Sie seien ostwärts in Richtung offenes Meer geflogen - eine 250, die andere etwa 350 Kilometer weit.