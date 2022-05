Die umstrittene Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern, die vorrangig durch die Nord Stream 2 AG finanziert wird, kann aufgelöst werden. Das geht aus einem Gutachten der Rechtsprofessorin Birgit Weitemeyer hervor, das den Fraktionen des Schweriner Landtages am Mittwoch vorgestellt wurde.

Weitemeyer war von der Landesregierung damit beauftragt worden, die Auflösungsmöglichkeiten der Stiftung zu untersuchen und kommt dabei zu einem klaren Ergebnis: Die Klimastiftung kann nicht nur aufgelöst werden, sie muss es sogar, um Schaden vom Gemeinwohl abzuwenden. In ihrem 55-seitigen Gutachten, das der Berliner Zeitung vorliegt, führt Weitemeyer aus, dass es zwei Möglichkeiten gibt, um den Geschäftsbetrieb zu schließen.

Dies könne einerseits durch einen Beschluss der Stiftungsorgane selbst oder durch das zuständige Justizministerium geschehen. Vermutlich wird es auf Letzteres hinauslaufen, denn der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Erwin Sellering, hatte Ende April ein eigenes Gutachten vorgestellt, in dem die Gutachterin zum Schluss kam, dass die Geschäftsgrundlage der Stiftung keineswegs weggefallen sei und die Stiftung von der Nord Stream 2 auch nicht dominiert wurde.

Gegen 16.30 Uhr informiere ich auf einer Pressekonferenz über den weiteren Umgang mit dem Rechtsgutachten zur Stiftung Klima- und Umweltschutz. Live zu sehen auf den Social-Media-Kanälen der #Staatskanzlei MV. pic.twitter.com/aknKdA4kF5 — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) May 4, 2022

Die Klimastiftung war im Januar 2021 nach einem einstimmigen Landtagsbeschluss ins Leben gerufen worden. Sie verfolgte verschiedene Zwecke des Klima- und Umweltschutzes. Ein Auftrag war aber zugleich und insbesondere die Errichtung eines Geschäftsbetriebes, der sich vorrangig mit der Vollendung und dem Betrieb der Pipeline Nord Stream 2 befassen sollte.

Diese Zwitter-Natur rief von Anfang an Kritik hervor. Die Vertreterinnen und Vertreter maßgeblicher Umweltverbände sprachen von einer Mogelpackung und verweigerten die Zusammenarbeit. Immer wieder wurde die Kritik laut, dass mit der Klimastiftung drohende US-Sanktionen umgangen werden sollten, die sich gegen die russische Pipeline richteten.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 kam das endgültige Aus für die Pipeline und wenig später auch für die Stiftung. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erklärte, sie wolle die Stiftung so schnell wie möglich auflösen. Damit entzweite sie sich endgültig von ihrem Amtsvorgänger Erwin Sellering (SPD), der zur Vorstellung des Gutachtens am Mittwoch nicht erschienen war.

Darin schreibt Weitemeyer, die am Institut für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen der Bucerius Law School in Hamburg lehrt, dass die Nord Stream 2 AG eine „privilegierte Stellung“ in der Klimastiftung inne hat. Die AG habe die Stiftung mit einem Kapital von 20 Millionen Euro ausgestattet. Außerdem sollten weitere 40 Millionen Euro fließen, gestreckt über einen Zeitraum von 20 Jahren. Vom Land Mecklenburg-Vorpommern kamen nach der Gründung Anfang 2021 lediglich 200.000 Euro.

Gutachten: Stiftung leistet der Fortführung des Krieges Vorschub

Die Nord Stream 2-Pipeline werde explizit in der Präambel der Stiftungssatzung erwähnt, zudem habe die AG weitreichende Rechte, heißt es im Gutachten. Danach hat die Nord Stream 2 AG das Vorschlagsrecht für den ersten sachverständigen Geschäftsführer und Anspruch auf zwei Mitglieder im Kuratorium in den ersten drei Jahren nach Gründung der Stiftung.

3/3 Ich bin froh, dass das Gutachten zur Auflösung der Stiftung jetzt vorliegt. Das Ziel der Landesregierung ist ganz klar, dass die Stiftung abgewickelt wird. Die Wege zur Auflösung sind nun ebenfalls klar und durch das Gutachten aufgezeigt worden. — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) May 4, 2022

„Die weitere Stiftungstätigkeit würde gegen das gemeine Wohl verstoßen, da die Stiftung maßgeblich durch die Erlöse aus dem Gasverkauf durch die russische Nord Stream 2 AG finanziert wird, sie auch zur Umgehung der US-Sanktionen gegen den Pipeline-Bau diente und daher die inzwischen weitgehend bestehenden allgemeinen Sanktionen gegenüber Russland und die völkerrechtliche Ächtung unterlaufen würde“, schreibt Weitemeyer. „Damit würde der Fortführung des Krieges letztlich Vorschub geleistet werden.“

Die Passage, wonach die Stiftung „auch zur Umgehung der US-Sanktionen gegen den Pipeline-Bau diente“, ist pikant für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die das immer bestritten hatte. Dennoch frohlockte die SPD-Politikerin am Mittwoch.

Sie sei froh, dass das Gutachten zur Auflösung der Stiftung jetzt vorliegt, schrieb sie auf ihrem Instagram-Kanal. „Das Ziel der Landesregierung ist ganz klar, dass die Stiftung abgewickelt wird. Die Wege zur Auflösung sind nun ebenfalls klar und durch das Gutachten aufgezeigt worden”, teilte die Ministerpräsidentin mit. „Die Stiftung muss jetzt genau darlegen, wie genau der Geschäftsbetrieb die Fertigstellung der Ostseepipeline unterstützt hat“.

Mit der Stiftung soll sich jetzt ein Untersuchungsausschuss befassen

Unter anderem damit soll sich auch ein Untersuchungsausschuss befassen, den die Opposition aus CDU, Grünen und FDP fordert und der vermutlich in der nächsten Landtagssitzung Mitte Mai beschlossen werden wird. Am Mittwoch brachten die Grünen einen Antrag auf den Weg, in dem die Landesregierung aufgefordert wird, umgehend die Auflösung der Stiftung zu beschließen.

Die Zeit drängt. Laut Gutachten besteht durch die Weiterführung der Stiftung die Gefahr, dass Sanktionen gegen Russland unterlaufen werden. Immerhin könnte das Land seine 200.000 Euro aus dem Stiftungskapital zurückfordern. Was mit den Millionen der mittlerweile zahlungsunfähigen Nord Stream 2 AG passiert, ist schon schwieriger. Im Gutachten wird vorgeschlagen, es zunächst einzufrieren und später womöglich dem Wiederaufbau in der Ukraine zugute kommen zu lassen.