NRW droht mit Aufnahme-Stopp für ukrainische Flüchtlinge Nordrhein-Westfalen stößt an Kapazitätsgrenzen bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Das Land droht mit einem Aufnahmestopp - sollte der B... dpa

ARCHIV - In einem Appartment für Geflüchtete aus der Ukraine in Düsseldorf steht ein Kinderbett. Sophie Brössler/dpa

Düsseldorf -Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat angesichts hoher Flüchtlingszahlen aus der Ukraine mit einem Aufnahmestopp gedroht. In einen Brief an das Bundesinnenministerium (BMI) verwies der Staatssekretär im NRW-Flüchtlingsministerium darauf, dass sich die Lage in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Tagen zugespitzt habe.