Berlin - Die 35-jährige Berlinerin Anne Gersdorff ist Inklusionsaktivistin. Seit drei Jahren arbeitet sie bei den Sozialheld:innen, einer Initiative, die dafür sorgen will, dass Menschen mit Behinderungen nicht länger übersehen, sondern von Unternehmen und Institutionen als Zielgruppe betrachtet werden. Und als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür setzt sich Gersdorff als Projektreferentin ein. Im Interview erklärt sie ihre Arbeit – und wie ein festgefahrenes System in Deutschland die Inklusion erschwert.

Gibt es eine juristische Definition für einen Menschen, der behindert ist?

Es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention, ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die besagt, dass ein Mensch nicht nur durch seine Behinderung beeinträchtigt ist, sondern auch durch seine Gesamtsituation beeinflusst wird. Im deutschen Sozialgesetzbuch gibt es auch eine Definition. Dort gibt es einen Zusatz, der besagt, dass körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit dieser Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Wenn wir über den Bereich Arbeit reden, gibt es dort eine Art Gleichstellung für chronisch Kranke oder Menschen mit einer Lernschwäche.

Was beinhaltet Ihre Arbeit bei den Sozialheld:innen?

Ich arbeite im Bereich „JOB inklusive“. Wir verstehen uns als Brückenbauer:innen zwischen allen Akteur:innen, die in diesem Bereich tätig sind. Das sind auf der einen Seite Menschen mit Behinderungen, die sich auf Jobs bewerben wollen, und auf der anderen Seite Unternehmen, die gerne einen inklusiven Weg gehen wollen, aber nicht genau wissen wie – und natürlich die Politik. Es gibt wahnsinnig viel Geld, das in Deutschland für Inklusion ausgegeben wird, aber letztendlich nicht dort ankommt, wo es ankommen soll. Wir versuchen, dieses sogenannte schwarze Loch zu stopfen und die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, wo wirklich inklusive Arbeit geleistet wird.

Welche Unterstützung bekommt ein Mensch mit Behinderung vom Staat oder der Krankenkasse?

Das kann man pauschal nicht sagen, denn jeder Fall ist anders. In der Regel brauchen sehr viele Menschen mit Behinderung eine Arbeitsassistenz für alltägliche Dinge, die sie allein nicht schaffen können. Man muss bei jedem Fall ganz individuell schauen, welche Gelder bzw. Institutionen angefragt werden können. Ob Pflegekasse, Sozialamt, Arbeitsamt oder Krankenkasse – das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Der Aufwand ist oft groß, aber er lohnt sich.

Gibt es eine Stelle, die das Ganze koordiniert?

In der Theorie ist es so, dass man einen Antrag an einer der zuvor genannten Stellen in die Wege leitet, und die sich dann um alles Weitere kümmern muss. In der Praxis ist das natürlich nicht so, und es kommt zu vielen bürokratischen Komplikationen. Menschen mit Behinderung können aber Hilfe von bundesweiten Teilhabeberatungsstellen einfordern, von denen es immer mehr gibt. Dort sitzen viele fitte Leute, meist selbst mit Behinderungen, die sich mit den Rahmenbedingungen gut auskennen. In der Regel sind die Initialstellen die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und die Krankenkasse, an die man sich wenden muss. Das gilt aber vor allem im Bereich der personellen Unterstützung. Es gibt ja auch noch den Bereich der technischen Unterstützung: also für Hilfsmittel, die benötigt werden, um barrierefrei zu arbeiten – insbesondere Software oder eine spezielle Tastatur, um als Rollstuhlfahrer schreiben zu können. Bei psychischen Erkrankungen, beispielsweise einer Depression, sollte man sich, bevor man wieder in den Job einsteigt, eine Beratung gönnen.

Warum soll nicht jemand mit Behinderung Millionär werden können? Anne Gersdorff

Sie leben selbst mit einer Behinderung, benötigen einen Rollstuhl. Wie werden Sie unterstützt?

Meine Leistungen sind einkommens- und vermögensabhängig. Das heißt: Wenn ich mehr als einen bestimmten Betrag im Monat verdienen würde, müsste ich meine Assistenz- und Hilfsmittel selbst zahlen. Außerdem darf mein Vermögen 50.000 Euro nicht überschreiten. Altersvorsorge oder ein Immobilienkauf werden in meinem Fall also nie möglich sein. Aber das Leben als Mensch mit Behinderung ist einfach teurer. Nehmen wir als Beispiel das Thema Urlaub: Ich kann nicht ohne Weiteres Backpack-Urlaub in Thailand machen, sondern benötige oft ein Vier-Sterne-Hotel, das barrierefrei ist.

Zur Person Anne Gersdorff studierte Sozialarbeit und Sozialpädagogik an der Alice-Salomon Fachhochschule sowie der Evangelischen Fachhochschule Berlin. Als Sozialarbeiterin unterstützte sie viele Jahre Menschen mit Behinderungen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt lernten und arbeiteten. Seit 2019 arbeitet sie für das Projekt Sozialheld:innen.

Beim Netzwerk für betriebliche Integration und Sozialforschung e.V. (BIS e.V.) begleitete sie Menschen mit Behinderungen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt lernten und arbeiteten.

Was passiert mit den Geldern, die von Menschen mit Behinderung erwirtschaftet werden?

Es ist ein bisschen wie bei jeder Form der Sozialhilfe: Der Staat legt fest, dass jeder, der Sozialleistungen erhält, nur ein Mindestmaß an Wohlstand haben darf. Was daran nicht bis zu Ende gedacht ist: Menschen mit Behinderungen werden an ihrer Situation ein Leben lang nichts ändern können. Ich werde den Rest meines Lebens in einem Rollstuhl sitzen und mehrere Assistenzen haben. Jemand, der Hartz IV bezieht, hat ganz andere Optionen als ich, sofern er oder sie keine Behinderungen oder Einschränkungen haben. Es ist die Aufgabe unserer Gesellschaft, die Rahmenbedingungen so zu organisieren, dass jeder an ihr teilhaben kann. Heißt: Warum soll nicht jemand mit Behinderung Millionär werden können? Ich überlege mir natürlich schon, ob ich eine 40-Stunden-Woche fülle, wenn ich davon am Ende des Tages wenig Vorteile habe.

Was ist der Zweck von Behindertenwerkstätten?

Man hatte in den 1970er-Jahren das erste Mal nach dem Krieg wieder mehr Menschen mit Behinderungen in Deutschland, für die man Strukturen schaffen musste. Aufgrund dessen sind institutionalisierte Behindertenwerkstätten entstanden, die bis heute nicht hinterfragt werden, obwohl sich das System seitdem kaum weiterentwickelt hat. Menschen, die als „nicht erwerbsfähig“ betitelt werden, arbeiten in diesen Werkstätten, obwohl viele von ihnen mit einer Assistenz auch andere Tätigkeiten machen könnten. Viele Unternehmen profitieren davon, weil in den Werkstätten oft preisgünstig produziert wird, unter anderem weil sie vom Staat subventioniert werden. Der Staat schiebt das Problem von sich weg. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen: Menschen mit Behinderung bekommen in den Werkstätten ein monatliches Taschengeld von circa 130 Euro im bundesweiten Durchschnitt. Eine der Existenzgrundlagen für diese Werkstätten ist, laut Aussage des Staates, dass man Menschen mit Behinderung befähigen möchte, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Realität sieht jedoch anders aus, denn die Zahl jener, die anschließend auf den „normalen“ Arbeitsmarkt wechseln, liegt bundesweit bei einem Prozent. Ergo heißt das, dass 99 Prozent der Menschen, die in einer Behindertenwerkstatt arbeiten, nie auf den „richtigen“ Arbeitsmarkt kommen, sondern für immer dort bleiben.

Würden Sie sagen, dass die Menschen in den Behindertenwerkstätten unglücklich sind?

Die Angst von vielen Menschen ist gerade groß, dass die Behindertenwerkstätten geschlossen werden. Ich glaube, das liegt aber vor allem daran, dass wenig Empowerment stattfindet und den Menschen nicht gezeigt wird, dass es bessere Alternativen gibt. Wenn dir ständig jemand sagt: Der Arbeitsmarkt ist zu hart für dich, dann glaubst du das auch irgendwann.

Je größer ein Betrieb ist, desto stärker ist er dazu verpflichtet, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Man kann sich jedoch als Firma „freikaufen“. Ist das nicht paradox – und was passiert mit diesen Geldern?

Diese Gelder kommen in einen Topf, der dazu da ist, Arbeitsassistenzen und andere Unterstützungen für Menschen mit Behinderung und deren Arbeitgeber zu bezahlen. Aber wenn sich Betriebe von Menschen mit Behinderung freikaufen können, dann fördert man damit ein nicht-inklusives System. Es ist auch spannend, dass viele Konzerne, die sich wenig für eine inklusive Arbeit interessiert haben, sich auf einmal damit schmücken wollen, weil es gerade ein omnipräsentes Thema ist.

Welche Erfahrungen haben Sie mit der Gesetzesänderung zum Teilhabegesetz gemacht?

Das Bundesteilhabegesetz sollte der große Coup werden, hin zu mehr Inklusion. Doch eher das Gegenteil ist der Fall. Das Budget für Arbeit hat bislang kaum für mehr Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gesorgt. Und auch die Situation der Assistenz hat sich kaum verbessert. Viele Menschen wissen nichts über Möglichkeiten, mit Assistenz in der eigenen Wohnung leben zu können und werden in stationäre Wohnformen gedrängt. Assistenzleistungen sind nach wie vor nicht einkommens- und vermögensunabhängig. Einzig die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungen, die es bundesweit gibt und überwiegend von Menschen mit Behinderungen selbst betrieben werden, sind eine richtig gute Errungenschaft.

Kennen Sie Modelle, fernab der Werkstätten, in denen Menschen mit Behinderungen inklusiv durch ihren Arbeitsalltag an der Gesellschaft teilnehmen?

In vielen Ländern, wie etwa in Skandinavien oder den USA, gibt es keine Behindertenwerkstätten mehr, sondern integrative Gruppen in Betrieben. Wir brauchen in Deutschland generell mehr echte inklusive Arbeit innerhalb der Betriebe – für die Menschen mit Behinderung, aber eben auch für die Betriebe – mit dem Ziel, dass beide Realitäten zusammenwachsen. Mehr braucht es eigentlich nicht.

