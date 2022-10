OB Kelch: Cottbus will keine Flüchtlinge mehr aufnehmen Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) hat angekündigt, dass die Stadt in der Lausitz keine Flüchtlinge mehr aufnehmen wolle. „Wir können nicht m... dpa

Cottbus -Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) hat angekündigt, dass die Stadt in der Lausitz keine Flüchtlinge mehr aufnehmen wolle. „Wir können nicht mehr“, sagte Kelch am Dienstag laut Mitteilung. „Die Schulen und die Gesundheitsversorgung sind an der maximalen Kapazitätsgrenze und Signale der Unterstützung seitens des Landes und des Bundes haben wir bisher nicht erhalten.“ Die Stadt Cottbus habe bei der Aufnahme von Geflüchteten ihr Soll seit Jahren übererfüllt, erklärte der Verwaltungschef.