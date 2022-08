OB-Wahl: Socken-Kampagne junger Lausitzer für Weltoffenheit Cottbus wählt in knapp 14 Tagen ein neues Stadtoberhaupt. Im Vorfeld machen sich junge Menschen in der Lausitz Gedanken über das Image der Stadt. Ihre Vielfa... dpa

HANDOUT - Vor dem Ortseingangsschild der Stadt Cottbus hängt an einem Pfahl ein Plakat der Kampagne «Blaue Socken». a Jörg Tudyka/Pro lausitz e. V./dp

Cottbus -Mit einer ungewöhnlichen Kampagne wollen mehrere Lausitzer Vereine und Initiativen im Vorfeld der Cottbuser Oberbürgermeisterwahl auf ihre Stadt als weltoffenen Ort hinweisen. Angeregt durch das bekannte Wahlkampfmotiv der „Roten Socken“ bei der Bundestagswahl 1994 gegen einen drohenden Linksrutsch wenden sie sich in einer humorvollen Aktion gegen Populismus und rechtes Gedankengut. Die erste „Blaue-Socken-Kampagne“ Deutschlands solle in Cottbus ein klares Signal für eine junge Generation setzen, die Antworten auf den gesellschaftlichen und ökologischen Wandel geben möchte, hieß es von der überparteilichen Initiative. Plakate dazu sollen an diesem Dienstag in der Stadt hängen und unter anderem auch in sozialen Netzwerken auftauchen.