Obdachlosenprojekt Housing First: Kinder ziehen ein Um an eine Wohnung zu kommen, mussten Obdachlose oft viele Schritte gehen, an denen sie am Ende doch scheiterten. Das Projekt Housing First macht es ihnen de...

Berlin -Im Projekt Housing First hat erstmals eine obdachlose Mutter mit Kindern eine Wohnung gefunden. „Eine weitere Wohnung für eine Frau mit Kindern ist noch in Aussicht“, teilte Sozialarbeiterin Rike Lehmbach vom Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) der Deutschen Presse-Agentur mit. Der SKF ist neben Housing First Berlin bislang einer der beiden Partner des Projekts. Ab Mai werden sich laut Sozialverwaltung drei weitere Träger um die Wohnungssuche für Obdachlose kümmern.