Obdachloser wird in New Yorker U-Bahn ermordet: War es Notwehr oder Rassismus?

In New York wurde am Montag ein Obdachloser in einer U-Bahn auffällig. Daraufhin warf sich ein Gast auf ihn und nahm ihn in den Würgegriff. Der Mann starb.

Der Schriftzug wurde nach dem Mord an Jordan Neely in der New Yorker U-Bahn abgesetzt. Neely wurde von einem Fahrgast mit einem Würgegriff ermordet, nachdem der Obdachlose Neely auffällig geworden war.

Der Schriftzug wurde nach dem Mord an Jordan Neely in der New Yorker U-Bahn abgesetzt. Neely wurde von einem Fahrgast mit einem Würgegriff ermordet, nachdem der Obdachlose Neely auffällig geworden war. Jake Offenhartz/AP

In New York wird U-Bahn-Gewalt und Rassismus diskutiert, mit Blick auf einen verstörenden Fall. Am Montagnachmittag wurde ein Obdachloser namens Jordan Neely, 30, in der New Yorker U-Bahn auffällig. Er soll laut Augenzeugenberichten geschrien und sich aggressiv verhalten haben. Daraufhin hätten einige Männer ihn zur Ruhe bringen wollen. Unter anderem der 24-jährige Daniel Penny, ein ehemaliger Soldat der United States Marine Corps, der den Obdachlosen zu Boden warf und laut Berichten mit einem Würgegriff unter Kontrolle bringen wollte.

Der Obdachlose wollte sich daraufhin befreien. Laut einer Videoaufzeichnung strampelte er. Zwei weitere Männer wehrten seine Rettungsversuche ab. Nach wenigen Minuten lag der Mann regungslos am Boden. Aufgrund des Würgegriffs soll er keine Luft bekommen haben und daraufhin verstorben sein. Die Analysen des Krankenhauses, in das der Mann gebracht wurde, bestätigten, dass der Würgegriff den Tod verursacht hat.

Am 5. Mai demonstrierten New Yorker für Gerechtigkeit. Sie wollen, dass der Mörder von Jordan Neely angeklagt wird. imago

Der Hauptverdächtige in dem Fall, Daniel Penny, der mit dem Würgegriff den Obdachlosen tötete, wurde von den New Yorker Polizeibehörden nicht verhaftet. Nun wird in den USA Kritik laut an den Ermittlungsbehörden und ihrer Entscheidung, den ehemaligen Soldaten nicht verhaftet zu haben. Der verstorbene Jordan Neely ist schwarz, dessen Mörder Daniel Penny ist weiß. Kritiker sagen nun, dass die Polizei anders entschieden und gehandelt hätte, hätte Daniel Penny eine schwarze Hautfarbe. Zudem wird diskutiert, ob Daniel Penny überreagiert und wie auch die anderen weißen Fahrgäste aus rassistischen Motiven gehandelt hätte.

Die Staatsanwaltschaft prüft eine Anklage

Die New York Times hat über den Fall mehrfach berichtet. Die Kritik und die Einschätzungen über die Tat stützen sich auf einen Videoausschnitt, der allerdings nur die Situation am Boden zeigt, nicht was davor passiert war. Auf diese Beweislücken stützen sich nun auch die Ermittlungsbehörden, um ihr Vorgehen zu rechtfertigen. In der New York Times heißt es in der Samstagsausgabe: „Die Strafverfolgungsbehörden sagen, dass der spezifische Ablauf der Ereignisse und die Gesetze, die dabei ins Spiel kommen können, einen möglichen Strafprozess komplexer machen, als das Video vermuten lässt.“

Kathy Hochul, Gouverneurin von New York, nannte das Video verstörend. Der Mann sei keine Gefahr für die Öffentlichkeit gewesen. Verteidiger von Daniel Penny sagen, er hätte in Notwehr gehandelt. Die Diskussion wird sich nun um die Frage drehen, ob Jordan Neely eine Gefahr für das Leben der Fahrgäste war.

Die Staatsanwaltschaft prüft aktuell, ob es genug Beweise für eine Anklage gibt. Die Polizei von New York sucht nach weiteren Videoaufnahmen und befragt Zeugen. In den nächsten Tagen werden die Ermittlungsbehörden die Öffentlichkeit informieren, ob der Ex-Soldat Daniel Penny des Mordes angeklagt wird. Es besteht ein wachsender öffentlicher Druck. In den vergangenen Tagen kam es mehrfach zu Protesten in New York, die Gerechtigkeit für Neely einfordern.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de