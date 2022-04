Österreich hat laut russischen Staatsmedien die Bedingung Russlands akzeptiert, die russischen Gaslieferungen auf ein Währungskonto der Gazprombank zu überweisen, das das Geld direkt in Rubel wandelt. Das meldet die russische Nachrichtenagentur Tass. Demnach habe der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer seine Entscheidung am Mittwoch getroffen. Vertreten werde Österreich in diesem Zusammenhang durch das österreichische Öl- und Gasunternehmen OMV. Deutschland soll ähnliche Bedingungen laut Tass akzeptiert haben. Eine offizielle Stellungnahme der Bundesregierung dazu gibt es bisher nicht.

„Putin versicherte, die Versorgungssicherheit, die Situation für Wien, habe sich nicht geändert.



Österreich sei das erste unter den Ländern des alten Europa.“



2/2 — Andreas Kynast (@andikynast) April 27, 2022

Der österreichische Bundeskanzler wies laut Tass darauf hin, dass Polen und Bulgarien sich Berichten zufolge geweigert hätten, russisches Gas im Rahmen der Regelung zu bezahlen. In der Folge seien sie mit Problemen bei der Versorgung mit diesem Brennstoff aus Russland konfrontiert. Laut Nehammer habe ihm der russische Präsident Wladimir Putin bei seiner Reise nach Moskau „die Fortsetzung der Gaslieferungen in vollem Umfang und die Möglichkeit, die Lieferungen in Euro zu bezahlen, zugesichert“.

Zu den Zahlungen für russisches Gas über das Gazprom-Konto erklärte Präsidentensprecher Dmitrij Peskow, dass die Käufer „in Euro gezahlt haben und auch weiterhin zahlen werden, und zwar genau in den Einheiten, die in den Verträgen festgelegt sind“, so die Tass. Zugleich betonte er, dass „die endgültige Zahlung an den Verkäufer, Gazprom, genau in Rubel erfolgen wird, indem russische Rubel für diese Euro gekauft werden“.

Puh. Offenbar bin ich auf Desinformation direkt aus dem Kreml reingefallen.

Ursprungsquelle ist die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA und zwar deren Kreml-Reporter.

Über Umwege ist es dann binnen 29 Minuten - mit falschem Nehammer-Zitat - zu mir geschwappt.

Puh. Offenbar bin ich auf Desinformation direkt aus dem Kreml reingefallen.

Ursprungsquelle ist die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA und zwar deren Kreml-Reporter.

Über Umwege ist es dann binnen 29 Minuten - mit falschem Nehammer-Zitat - zu mir geschwappt.

Großer Shit. pic.twitter.com/2XToriQDVA — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) April 27, 2022

Transparenzhinweis: Am Mittwochmorgen wurde die Nachricht verbreitet, dass Österreich als erstes Land das Geld für russisches Gas direkt in Rubel überweist. Diese Darstellung hat sich nach unserer Recherche als inkorrekt herausgestellt. Wir haben die Meldung entsprechend aktualisiert.