Österreich: Was ist bloß aus Bruno Kreiskys stolzer SPÖ geworden?

Der SPÖ-Parteitag am 03.06.2023 in Linz: Hans Peter Doskozil (r.) und Andreas Babler. www.imago-images.de

Bei der Wahl zum neuen Vorsitzenden der österreichischen Sozialdemokraten ist es zu einem beispiellosen Eklat gekommen: Nachdem beim Parteitag am Samstag zunächst verkündet wurde, dass der dem rechten Flügel zuzuordnende Hans Peter Doskozil seinen linken Herausforderer Andreas Babler mit einer knappen Mehrheit besiegt habe, musste die SPÖ-Wahlleiterin am Montag bekannt geben, dass das Ergebnis wegen eines „technischen Fehlers“ falsch und doch Babler der Sieger sei.

Bereits am Samstag hatte der ORF-Journalist in einem Tweet beobachtet, dass eine Stimme fehlte. Er schrieb: „316 + 279 = 595 und nicht 596“. Daraufhin wurde das Ergebnis noch einmal überprüft. Schließlich gab die SPÖ bekannt, dass eine falsche Eintragung in eine Excel-Liste dazu geführt habe, dass zahlreiche Stimmen falsch zugeordnet worden waren. In der SPÖ herrschte nach dem Fiasko „blankes Entsetzen“, so ein ehemaliger Partei-Manager. Auch linke Medien stellten die Frage, ob einer Partei, die nicht einmal 600 Stimmen korrekt auszählen könne, das Regieren eines ganzen Landes zuzutrauen sei. Der am Montag als Sieger angekündigte Babler veranlasste eine Neuauszählung der Stimmen unter notarieller Aufsicht. Am Dienstagnachmittag wurde Babler schließlich offiziell als Sieger bestätigt.

Die Ereignisse stellen einen Tiefpunkt in der Geschichte einer Volkspartei dar, deren Stimme unter dem legendären Bundeskanzler Bruno Kreisky fast zwei Jahrzehnte lang auch in der europäischen Sozialdemokratie Gewicht hatte. Kreisky hatte es verstanden, sozialdemokratische Ideale mit einer pragmatischen bürgerlichen Politik zu vereinen. Er sah die SPÖ immer als Arbeiterpartei und konnte als Kanzler Österreich so auch durch wirtschafts- und außenpolitisch schwierige Zeiten integrativ steuern.

In den vergangenen Jahren musste die SPÖ einen stetigen Niedergang hinnehmen. Zuletzt hatte die erste Frau an der Spitze der Partei, die Ärztin Pamela Rendi Wagner, versucht, die SPÖ zu modernisieren. Doch die Funktionäre verweigerten ihr den Gehorsam. Vor allem Hans Peter Doskozil attackierte Rendi und forderte sie schließlich bei einer Mitgliederbefragung um den Vorsitz heraus. Doskozil gewann die Befragung, musste sich jedoch am Parteitag dem überraschend als Kandidat aufgetauchten Babler geschlagen geben.

Babler arbeitete vor seiner politischen Karriere als Maschinenschlosser und Schichtarbeiter. Im zweiten Bildungsweg studierte er Politische Kommunikation. Heute ist er Bürgermeister der niederösterreichischen Stadt Traiskirchen. In Traiskirchen befindet sich das Erstaufnahmezentrum für Geflüchtete. Babler wurde in den vergangenen Jahren bekannt, weil er immer wieder auf die unmenschlichen Bedingungen hinwies. Die Betreuung in Österreich sei unzureichend, die gesamt Asyl- und Flüchtlingspolitik asozial. Sein Kontrahent Doskozil hatte dagegen darauf gesetzt, die SPÖ mit einer restriktiven Flüchtlingspolitik zu Wahlerfolgen zu führen. Babler, der sich für eine deutsche Wochenzeitung einmal mit einem Hoodie des FC St. Pauli fotografieren ließ, sieht die Aufgabe einer linken Politik nicht in der Ausgrenzung von Zuwanderern, sondern will einen radikalen Systemwechsel.

In einem Video, das 2020 aufgenommen wurde und kurz vor der Wahl aufgetaucht ist, vertritt der volkstümliche Babler ähnliche Positionen wie der griechische Ökonomie-Professor Yanis Varoufakis: Es gehe darum, die „neoliberalen Dogmen“ aufzubrechen, die sich in den internationalen Strukturen wie etwa dem IWF durchgesetzt hätten. Babler sagte, für ihn sei der Begriff vom „systemumstürzenden Kommunisten kein Schimpfwort“. Er kritisierte in diesem Zusammenhang auch die EU. So bezeichnete er die EU als das „aggressivste außenpolitische militärische Bündnis, das es je gegeben hat“. Die EU sei in der Doktrin „schlimmer als die Nato“. Er sei vor dem Beitritt Österreichs zur EU „gegen dieses Konstrukt“ aktiv gewesen. Babler nennt die EU ein „imperialistisches Projekt mit ein paar Sozialstandards“ und wandte sich gegen die „Militarisierung der EU“. Seiner Überzeugung nach müsse die Sozialdemokratie einen „Internationalismus“ verfolgen, der etwas ganz anderes sei als „das Konstrukt der EU“.

In der politischen Umsetzung dürfte Babler allerdings flexibel sein. Vor seiner Wahl zum SPÖ-Chef lobte Babler die Lehren von Karl Marx und würdigte ihre Bedeutung auch für die Sozialdemokratie, wollte sich aber nach Kritik an seinen Ausführungen nicht mehr ausdrücklich als Marxist bezeichnen.