Berlin - Wegen einer Vielzahl von Einbrüchen bei den Geldbehältern öffentlicher Toiletten in Berlin gehen Senat und Betreiber neue Wege. Ab dem 15. August sind 50 von 280 öffentlichen Klos der Firma Wall kostenlos zugänglich, wie die Senatsverwaltung für Umwelt am Montag mitteilte. Die übrigen 230 WCs können dann nur noch bargeldlos genutzt werden. Dafür kommen Kredit- oder Girokarte, Apple Pay und andere Bezahldienste oder die WC-App „Berliner Toilette“ in Frage. Der Versuch soll zunächst ein halbes Jahr dauern. Danach wird entschieden, welches Zugangskonzept künftig generell zum Tragen kommt.