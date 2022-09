Offizielle Gemälde von Barack und Michelle Obama enthüllt Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle Obama kehren zu einem besonderen Ereignis ins Weiße Haus zurück: Ihre offiziellen Porträts si... dpa

dpatopbilder - Ex-US-Präsident Barack Obama und die ehemalige First Lady Michelle Obama entüllen ihre offiziellen Porträts im Weißen Haus. Andrew Harnik/AP/dpa

Washington -Ex-US-Präsident Barack Obama und die ehemalige First Lady Michelle Obama haben im Weißen Haus ihre offiziellen Porträts enthüllt. Die Obamas kehrten für die feierliche Zeremonie am Mittwoch für einen Tag zurück in das Haus, in dem sie acht Jahre lang mit ihren Töchtern Sasha und Malia lebten.