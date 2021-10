Berlin - SPD und Grüne stecken in der Zwickmühle. In ihren Programmen zur Bundestagswahl haben die beiden Parteien angekündigt, den Mietenanstieg stärker begrenzen zu wollen. Die SPD sagte zu, in angespannten Wohnlagen werde sie „ein zeitlich befristetes Mietenmoratorium einführen, das bedeutet: Mieten können für eine bestimmte Zeit nur im Rahmen der Inflationsrate erhöht werden“. Und die Grünen versprachen: „reguläre Mieterhöhungen sollen auf 2,5 Prozent im Jahr innerhalb des Mietspiegels begrenzt werden“. Beide Parteien wollten zugleich die Mietpreisbremse „nachschärfen“ (Grüne) beziehungsweise deren „Schlupflöcher schließen“ (SPD).