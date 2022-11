Öl-Embargo: Minister erwartet keine Versorgungsengpässe Die Bundesregierung will ab 1. Januar auf russisches Öl auch über Pipelines verzichten. Das betrifft im Nordosten vor allem die Raffinerie PCK in Schwedt. Vi... dpa

Potsdam/Schwedt -Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) rechnet trotz Unklarheiten für das geplante Einfuhrverbot für russisches Öl nicht mit Versorgungsengpässen für Kraftstoff. Die Bundesregierung müsse bald entscheiden, wie sie das geplante Embargo umsetze, sagte er am Donnerstag bei einer Online-Diskussionsrunde der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Brandenburg. Die Alternative von Öl über den Hafen von Rostock für die Raffinerie PCK in Schwedt stehe „Gewehr bei Fuß“, sagte Steinbach. „Es laufen parallel dazu intensive Verhandlungen mit der polnischen Seite, aber auch mit der kasachischen Seite.“