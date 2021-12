Ganz am Ende dieser langen Reise, nach dem langen Wahlkampf, den er unbeirrt geführt hat, nach all den Wochen, in denen er in scheinbar immer gleicher Gemütsverfassung diskutiert und Reden gehalten hat – ganz am Ende diesen Superwahljahres zeigt dann auch Olaf Scholz Gefühle. Wenigstens ein bisschen.

Soeben hat die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas das Stimmergebnis verkündet. 395 Stimmen für Olaf Scholz. Es sind nicht alle Stimmen aus den Ampelfraktionen, doch er ist jetzt wirklich Bundeskanzler. Bas fragt, ob er die Wahl annimmt. Olaf Scholz ruft sofort laut „Ja“, als könnte ihm ansonsten noch jemand den Job streitig machen. Anders als seine Vorgänger nimmt er sich auch nicht die Zeit, um von seinem Stuhl im Parlament aufzustehen. Ein kleiner Lapsus wegen der Aufregung? Er selbst würde das sicherlich bestreiten. Später nimmt er die Situation dann aber launig auf und twittert: „Ich habe Ja gesagt.“ Es läuft an diesem Mittwoch eben alles wie am Schnürchen für ihn und seine neue Regierung.

Aufgekratzte Stimmung wie am ersten Schultag

Die Stimmung im Bundestag ist an diesem Morgen so aufgekratzt wie am ersten Schultag. Oder wie bei der konstituierenden Sitzung Ende September. Während das Plenum noch weitgehend leer ist, füllt sich die Tribüne mit den Ehrengästen. Wolfgang Thierse ist einer der ersten. Der ehemalige Bundestagsvizepräsident und langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete streckt in der ersten Reihe erst mal gemütlich die Beine aus. Dann kommen aber schon die anderen. Zuerst die Ministerinnen der künftigen Regierung, die kein Bundestagsmandat haben. Die erste von ihnen ist Nancy Faeser, die neue Bundesinnenministerin. Sie hat ihren Sohn an der Hand. Der Sechsjährige zieht seine Maske herunter und gibt ihr ein Küsschen, bevor er dann woanders Platz nimmt.

Faeser wird da schon von Franziska Giffey beglückwünscht, die ihr herzlich „alles, alles Gute“ wünscht. Auch ihre Laune ist an diesem Tag blendend. „Das ist ein toller Tag für die SPD“, sagt sie der Berliner Zeitung. Kurz vor Weihnachten erwartet sie den nächsten tollen Tag für sich selbst: Dann soll Giffeys Wahl zur Regierenden Bürgermeisterin erfolgen. Jetzt sitzt sie erst mal entspannt neben Barbara Hendricks, der früheren Bauministerin. Später kommen noch der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und die Familienministerin Anne Spiegel dazu.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht nimmt neben Nancy Faeser Platz. Die Begrüßung fällt etwas kürzer aus und man muss unwillkürlich daran denken, dass Lambrecht auch gerne Innenministerin geworden wäre. Auf der Nebentribüne hat der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder mit seiner Frau einen Sitz ganz außen. Mit den Genossen gibt es keinen Blickkontakt.

Kurz vor 9 Uhr kommt Angela Merkel, die an diesem Morgen noch geschäftsführende Bundeskanzlerin ist. Sollte dies ein bewegender Moment sein, dann lässt sie sich das einmal mehr nicht anmerken. Gelernt ist gelernt in 16 Jahren oft schwieriger Kanzlerschaft. Sie lächelt freundlich nach allen Seiten, begrüßt die anderen Gäste mit einem Stups gegen die Faust. Und nimmt die Maske kurz ab, als sie das Klicken der Fotoapparate von der Pressetribüne nebenan wahrnimmt. Da Merkel nicht mehr kandidiert und daher auch kein Bundestagsmandat mehr hat, darf sie nicht nach unten ins Plenum. Der Händedruck mit ihrem Nachfolger muss auf später verschoben werden.

Von Plenum unten hört man das erste Gelächter. In einzelnen Grüppchen stehen die Abgeordneten herum und plaudern. Reden wird es hier heute nicht geben. Einzige Tagesordnungspunkte sind die Wahl des Bundeskanzlers und die Vereidigung der Regierung. Dafür wird die Sitzung mehrmals unterbrochen. Erst aber begrüßt die Bundestagspräsidentin die Kanzlerin auf der Tribüne. Diese bekommt minutenlangen stehenden Applaus. Die Union klatscht am lautesten, als wollte sie verhindern, was danach aber unweigerlich kommt.

Die Bundestagspräsidentin schlägt nun Scholz als Bundeskanzler vor und verliest die Regularien zur Wahl. Sie weichen von den anderen Abstimmungen im Parlament ab. Gewählt wird geheim, die Abgeordneten müssen in einer Wahlkabine auf einem Stimmzettel Ja, Nein oder Enthaltung ankreuzen und den Stimmzettel noch in der Kabine in einen Umschlag stecken. Die ausnahmslos aus der AfD-Fraktion stammenden Abgeordneten, die ihren Test oder Impfstatus nicht preisgeben wollen und daher auf einer Besuchertribüne sitzen müssen, haben eine eigene Wahlkabine.

Während im Plenum die Namen der Abgeordneten in alphabetischer Reihenfolge vorgelesen werden, geben einige von denen, die schon dran waren, im Foyer Interviews. Mindestens zehn Kamerateams haben sich vor dem Eingang zum Plenarsaal aufgebaut. Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang spricht mit Bild TV und im Anschluss dann sofort mit Funk, dem Jugendsender des ZDF. Dessen Fragesteller wirkt fast so aufkratzt wie sie. Der Tag sei für sie ein „kleines Fest der Demokratie“, sagt Ricarda Lang strahlend und verteidigt einmal mehr die grünen Errungenschaften im Koalitionsvertrag.

Der bisherige SPD-Generalsekretär und künftige Parteichef Lars Klingbeil rückt bei Bild TV auf, als Lang den Platz dort freigibt. Klingbeil ist im wahrsten Sinne des Wortes sehr gefragt an diesem Morgen. Hinter seinem Rücken stehen die Journalisten Schlange. Eine Saaldienerin klappert auf hohen Absätzen heran. „Darf ich mal bitte vorbei?“, fragt sie streng und scheucht die Presseleute aus ihrem Weg. „Dieser Gang muss heute frei bleiben.“ Die Medienmenschen folgen artig und stehen sofort wieder durcheinander, als die Bundestagsbedienstete vorbei ist.

Eine ähnliche Situation gibt es wenig später auf der Pressetribüne. Die Mitarbeiter der Pressestelle versuchen, die Journalisten zu bändigen, die mit Kameras und Handys an die Balustrade drängen. Gleich wird das Wahlergebnis bekannt gegeben. Bärbel Bas lockert derweil die Regeln für die Abgeordneten. Sie dürfen ausnahmsweise im Hohen Haus fotografieren. Aber nur heute! Dann gibt’s das Ergebnis und die ersten Standing Ovations für den neuen Kanzler Olaf Scholz. Diesmal stehen aber nur die Abgeordneten der Ampel-Parteien auf.

Der SSW-Abgeordnete schenkt Olaf Scholz Äpfel statt Blumen

Im Plenum gibt es jetzt riesige Blumensträuße. Auch Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef, hat einen dabei. Der Abgeordnete Stefan Seidler vom Südschleswigschen Wählerverband (SSW) hat einen ganzen Korb mit Äpfeln mitgebracht – Bio-Obst aus der deutsch-dänischen Grenzregion, die Seidler vertritt. „Vor Herrn Scholz liegen große Aufgaben, da kann er eine gesunde Stärkung sicher besser brauchen als Schnittblumen“, sagt er.

Olaf Scholz hat an diesem großen Tag seine Eltern mit in den Bundestag gebracht. Sie sitzen auf der Ehrentribüne. „Es ist ein Glücksgefühl“, sagt sein 86-jähriger Vater, und dass Scholz schon als Schüler vorgehabt habe, Kanzler zu werden.

Im Internet gratulieren die Ampelparteien sich nun gegenseitig. „Der heutige Tag ist ein Fest der Demokratie. Form und Art der friedlichen und respektvollen Übergabe der Regierungsverantwortung sind etwas ganz Besonderes und in diesen Zeiten nicht selbstverständlich“, twittert Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Unions-Politiker wünschen ihren scheidenden Ministern alles Gute. Derweil trudeln aus aller Welt bereits Glückwünsche ein – auch am Telefon aus China von Xi Jinping, Chinas Staats- und Parteichef.

Die Stop-and-go-Bundestagssitzung wird nun einmal mehr auf Stopp geschaltet. Scholz muss zum Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue fahren und seine Ernennungsurkunde entgegennehmen. Auch dort ein bisschen Aufregung. Steinmeier, einst selbst als SPD-Kanzlerkandidat gegen Angela Merkel unterlegen, ermuntert seinen Parteifreund, seine Ernennungsurkunde doch bitte in die Kamera zu halten. Der neue Kanzler ist trotz der Kälte ohne Jacke zum Amtssitz gekommen und wirkt auf einmal merkwürdig scheu.

Alles in allem dauert der Termin beim Bundespräsidenten nur wenige Minuten. Für einen großen Auftritt wäre hier auch gar keine Zeit. Schnell geht’s zurück in den Bundestag. Dort sitzt Bundeskanzler Olaf Scholz dann zum ersten Mal auf dem Platz in der Regierungsbank, den ein erhöhter blauer Stuhl als Chefplatz ausmacht. Er sitzt da noch ganz allein. Und lächelt.

Die unerschütterliche Bärbel Bas nimmt die Sitzung wieder auf – Scholz wird um Punkt 12 Uhr vereidigt. Er liest seine Eidesformel aus der Urschrift des Grundgesetzes ab. Und schon ist wieder Sitzungsunterbrechung. Jetzt sind die Ministerinnen und Minister an der Reihe. Sie werden nicht gewählt, sondern – auf Vorschlag des Kanzlers – vom Bundespräsidenten ernannt. Nächster Termin im Schloss Bellevue.

Ohne Gottesformel

Um 13.40 Uhr sind alle wieder im Bundestag. Die Regierungsbank ist nun voll besetzt. Mit Corona-Abstand allerdings. Die Sitzordnung ist in der Geschäftsordnung festgelegt. In der ersten Reihe sitzen Scholz, neben ihm Robert Habeck, der grüne Vizekanzler, dann kommen Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD). In der zweite Reihe sitzt der neue Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, praktischerweise direkt hinter dem Kanzler platziert. Neben ihm dann Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Die dritte Reihe wird komplettiert von Christine Lambrecht (SPD, Verteidigung), Cem Özdemir (Landwirtschaft, Grüne), Anne Spiegel (Grüne; Familie, Jugend und Frauen), Karl Lauterbach (SPD; Gesundheit) sowie Volker Wissing (FDP; Verkehr). Ganz hinten schließlich die grüne Umweltministerin Steffi Lemke, die FDP-Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze (SPD) und SPD-Bauministerin Klara Geywitz.

Alle treten einzeln nach vorne und geben ihren Schwur ab, etwa die Hälfte von ihnen ohne den Zusatz „So wahr mir Gott helfe.“ Auch Olaf Scholz, der damit der zweite Bundeskanzler ist, der ohne den mutmaßlichen Segen von oben auskommt. Von den Grünen verzichten alle darauf, bei der FDP sprechen sie alle mit, auch Christian Lindner, der konfessionslos ist.

Kurz vor 14 Uhr wird die Sitzung geschlossen. Die Ära Merkel ist endgültig vorbei.