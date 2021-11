Berlin - Olaf Scholz erschien am Donnerstag schon in seiner Rolle als Kanzler, als er am Nachmittag die neueste Steuerschätzung vorstellte. Wie am Vormittag im Bundestag wiederholte der SPD-Politiker seinen Appell, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen sollten und man sich auf einen harten Corona-Winter einzustellen habe. Danach schlüpfte er wieder in die Rolle des Noch-Bundesfinanzministers und präsentierte die Mehreinnahmen, die Bund, Länder und Kommunen erwarten könnten.

Und die sehen – trotz der Pandemie – für die kommenden Jahre ziemlich rosig aus. Es gibt ein kräftiges Plus für die Staatskassen bis 2025. Die Steuerschätzer gehen von 179 Milliarden Euro mehr aus. Nach der Kalkulation des Bundesfinanzministeriums sind Mehreinnahmen von rund 35 Milliarden Euro im Jahr zu erwarten, mehr als bei der Steuerschätzung im Mai angenommen. Erfahrungsgemäß entfallen etwa 40 Prozent des Aufkommens auf den Bund. Scholz: „Das sind erfreuliche Zahlen.“ Aber man sei noch nicht zurück im Normal-Modus, so der SPD-Politiker.

Scholz nannte als positive Entwicklung unter anderem, dass der Arbeitsmarkt auch in der Corona-Krise robust geblieben sei. Das sei auch auf das von der Regierung eingeführte Kurzarbeitergeld zurückzuführen. Viele Beschäftigte seien inzwischen in die Vollzeit zurückgekehrt. Daher habe sich jeder Euro, den man ausgegeben habe, bewährt. Außerdem habe es besonders hohe Mehreinnahmen bei der Lohnsteuer gegeben. Als gut wertete Scholz ebenso, dass der Solidaritätszuschlag weggefallen sei. Davon profitierten 90 Prozent der Arbeitsnehmer, die insgesamt elf Milliarden Euro mehr in der Tasche hätten.

Als weiterer Grund für die jetzt besseren Aussichten gilt die Konjunkturerholung nach der Corona-Krise, weil die Wirtschaft wieder anzieht. Seit 2020 war durch Lockdowns und die Konsumzurückhaltung der Bürger deutlich weniger Geld in die Staatskassen geflossen.

Nach der Steuerschätzung dürfte jetzt auch klarer sein, welche Projekte die mögliche Ampel-Koalition in Zukunft realisieren kann. Bislang stehen die Verhandler nämlich vor einem Finanzierungsproblem. Sie haben festgelegt, dass weder nennenswert Steuern erhöht noch die Schuldenbremse verändert werden soll. Zugleich wollen die Ampel-Parteien aber rund 50 Milliarden Euro mehr als bisher in Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung stecken. Irgendwann steht außerdem die Tilgung der in der Corona-Krise aufgenommenen Milliarden-Schulden an. „Es gibt aber weiterhin finanzielle Lasten aus der Pandemie“, bestätigte Scholz. Das dürfe man auch nicht verkennen. Große Sprünge seien daher nicht drin.

DGB: Die besseren Einnahmen ersetzen kein gerechteres Steuersystem

Trotz der guten Aussichten – Mahnungen gab es bereits am Donnerstag. Die optimistischen Erwartungen seien für die voraussichtlichen Koalitionäre kein Grund, sich auszuruhen, mahnte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). „Die konjunkturbedingt besseren Einnahmen können weder eine Kreditfinanzierung von Investitionen, noch ein gerechteres Steuersystem ersetzen“, sagte Vorstandsmitglied Stefan Körzell. Kleine und mittlere Einkommen müssten entlastet und Superreiche stärker in die Pflicht genommen werden. Das hatten SPD und Grüne in ihren Wahlprogrammen auch versprochen – nach den Sondierungen mit der FDP wurden Steuererhöhungen für Reichere aber ausgeschlossen.

Eine gute Nachricht sieht Körzell für die Beschäftigten der Länder in der laufenden Tarifauseinandersetzung. Die Arbeitgeber könnten sich angesichts der positiven Aussichten nicht vor einer anständigen Lohnerhöhung drücken, sagte er. Derzeit gibt es in dem Tarifstreit bereits Warnstreiks, etwa in Kliniken, Kitas und Schulen.

Im neuen Jahr: Experten sehen Wirtschaftswachstum bei 2,7 Prozent

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hatte bereits am Mittwoch in Aussicht gestellt, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2022 wieder das Vorkrisenniveau aus dem vierten Quartal 2019 erreichen werde. Nach der Prognose der aktuell nur vier statt fünf „Wirtschaftsweisen“ wird die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr allerdings nur um 2,7 Prozent wachsen, weil Lieferengpässe das Wachstum ausbremsen. Für das kommende Jahr sagen sie einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,6 Prozent voraus.