Der WM-Titel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ist auch zu Beginn dieser Woche noch eines der großen Themen hierzulande. Bundeskanzler Olaf Scholz gratulierte der Truppe um Superstar Dennis Schröder zwar, eine Weiterreise vom G20-Gipfel in Indien zum Finalspiel ins philippinische Manila war er jedoch nicht angetreten. Nun stellte sich auch noch heraus, dass Scholz das Jahrhundertspiel nicht mal im Regierungsflieger live verfolgen konnte.

Der Grund: Das Internet an Bord des „Konrad Adenauer“-Fliegers der Bundesregierung machte auf dem Rückflug am Sonntag schlapp. „Wir hatten versucht, das Spiel über das WLAN des Regierungsfliegers noch sehen zu können“, sagte Sprecher Steffen Hebestreit während der Bundespressekonferenz am Montagvormittag, „das klappte allerdings nur bis zum ersten Korb der Serben. Insofern stand es dann lange 3:0.“ Somit brach die Verbindung im Flugzeug schon nach wenigen Sekunden ab. Von den 40 spannenden Spielminuten und dem 83:77-Sieg des DBB bekam Scholz also nur sehr wenig mit.

Die Delegation des Bundeskanzlers habe sich über Funkkontakt „ab und zu die Ergebnisse liefern lassen können“, sagte Hebestreit auf der Bundespressekonferenz. In den wenigen Momenten, in denen es einen WLAN-Kontakt zur Erde gab, habe man immerhin den Zwischenstand von Freunden und Bekannten mitgeteilt bekommen. Bewegtbilder von Dennis Schröders Dunk, die Dreier von Franz Wagner und Andreas Obst oder den Jubel der DBB-Adler konnte der Bundeskanzler allerdings nicht sehen. „Insofern hatten wir nur das Ergebnis aus dem Live-Ticker“, so der Sprecher des Kanzlers.

Gab es auf dem Weg von Neu-Delhi nach Deutschland also den nächsten Schwächeanfall eines Regierungsfliegers? Erst vor gut einem Monat hatte eine Maschine der Flugbereitschaft für peinliche Schlagzeilen gesorgt: Grund war die Odyssee von Außenministerin Annalena Baerbock auf ihrer geplanten Reise nach Ozeanien. Nun hatte die Indien-Delegation um Scholz also kein durchweg ausreichendes WLAN für Bewegtbilder an Bord.

Wer ist schuld an der Panne?

Auf Anfrage der Berliner Zeitung sagt ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, dass die Satellitenverbindung am Sonntagnachmittag auf dem Rückflug des Bundeskanzlers grundsätzlich verfügbar gewesen sei. Einschränkungen seien jedoch durch Umweltbedingungen wie atmosphärische oder wetterbedingte Störungen oder wegen einer zu hohen Nutzerzahl möglich.



Generell, so der Sprecher, erlaubten die Bandbreiten der Satellitenverbindungen im Regierungsflieger auch Live-TV-Übertragungen. Allerdings könne es bei einer großen Delegation oder zu vielen Journalisten an Bord dazu kommen, dass die am Handy oder Laptop verfügbare Bandbreite nicht mehr für einen Stream ausreiche. ZDF und Magenta hatten das WM-Finale ausgestrahlt.

Liegt es also schlicht an den mitreisenden Journalisten und der Delegation, dass der Kanzler den größten deutschen Sporttriumph des Jahres nicht in Echtzeit verfolgen konnte? Man stelle sich vor, Joe Biden würde in seiner „Air Force One“ das Olympia-Finale des amerikanischen „Dream Teams“ oder den Super Bowl aufgrund mangelnder Internetverbindung im Live-Ticker nachlesen müssen.



Klar ist: Die Regierungsmaschine ist ein besonderes Flugzeug – es muss höchsten internationalen Standards entsprechen. Vor diesem Hintergrund ist eine schwächelnde WLAN-Verbindung mindestens bemerkenswert. Immerhin: „Die Arbeitsfähigkeit des Bundeskanzlers sowie seiner Delegation war jederzeit sichergestellt“, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums.