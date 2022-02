Berlin - Wo ist Olaf Scholz? In Washington. Die Frage, die viele zwei Wochen lang beschäftigt hat, ist inzwischen leicht zu beantworten: Der Kanzler dieses international so wichtigen Landes absolviert seinen Antrittsbesuch in den USA. Erst danach reist er zum russischen Präsidenten Putin. Nachdem Scholz zwei Wochen lang geschwiegen hat, ist er nun also als oberster Außenpolitiker des Landes unterwegs.