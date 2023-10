Das Kanzlerinterview vom Wochenende erhitzt die Gemüter. Olaf Scholz (SPD) hatte im Gespräch mit dem Spiegel angekündigt, die Zahlen der Abschiebungen aus Deutschland deutlich erhöhen zu wollen. Konkret sagte der Bundeskanzler: „Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben.“ Und weiter: „Wer keine Bleibeperspektive in Deutschland hat, weil er sich nicht auf Schutzgründe berufen kann, muss zurückgehen.“



Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte am Montag ebenso eine baldige Entscheidung über ihre Pläne für die schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber an, das entsprechende Gesetzespaket soll am Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden. Faeser sagte der Rheinischen Post: „Wer in Deutschland kein Bleiberecht hat, muss unser Land wieder verlassen.“