Weltweit explodieren derzeit die Corona-Infektionszahlen vor allem wegen der Virus-Variante Omikron, in Deutschland dagegen sind sie die vergangenen Tage stetig gesunken, auch die Intensivstationen sind nicht überlastet. Am Mittwoch warnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) allerdings vor einem Corona-Blindflug, man solle sich nicht in Sicherheit wiegen. Die Daten seien lückenhaft, daher dürfe man die derzeitige Lage nicht unterschätzen. Über die Weihnachtsfeiertage seien die Zahlen nicht richtig erfasst worden, daher gebe es keinen Grund zur Entwarnung, sagte er. In der Hauptstadt tagte der Krisenstab der Senatsgesundheitsverwaltung. Thema: Was ist zu tun, damit die Infrastruktur im Falle einer Omikron-Welle nicht zusammenbricht.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) besichtigte am Mittwoch zusammen mit Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) das Impfzentrum im ICC. In dem seit Jahren leer stehenden 70er-Jahre-Messeraumschiff ist eine labyrinthische Budenstadt entstanden, in der auch mithilfe von sieben Dutzend Bundeswehrkräften geimpft werden könnte, was möglich ist. Wenn denn genug Impflinge da wären. Am Mittwoch zur Mittagszeit war jedenfalls der Politikerinnen-, Soldaten- und Journalistentross die weitaus größte Menschenansammlung im ICC.

Anschließend referierte Giffey einmal mehr den Erfolg der Impfkampagne in Berlin: Mittlerweile sei die Hauptstadt bei knapp 75 Prozent Erstimpfungen angelangt. Auch beim Boostern gehe es vorwärts, mit bis zu 50.000 Impfungen pro Tag. Lag der Wert Dienstag voriger Woche noch bei etwa einem Drittel, habe man inzwischen 37 Prozent erreicht. „Wir gehen jetzt Richtung 40 Prozent“, sagte Giffey. Doch das reiche nicht aus. Weiter, immer weiter müsse geimpft werden. Ziel sei zunächst nach wie vor eine Quote von 80 Prozent.

Giffey und Gote berichteten auch von der Krisensitzung in der Gesundheitsverwaltung in den Stunden zuvor. Um die sogenannte kritische Infrastruktur – etwa Krankenhäuser, Polizei, Bürgerämter, BVG oder Müllabfuhr – vor einem Zusammenbruch unter der drohenden Welle zu schützen, solle in diesen Bereichen und Branchen mit Hochdruck geimpft werden. Solange die Ausfallquote – sei es wegen Erkrankung, bloßer Infektion oder auch Quarantäne von Kontaktpersonen – nicht über 30 Prozent steige, so Giffey und Gote, sei sie beherrschbar. Danach werde es schwierig.

Forderungen nach einer verkürzten Quarantäne

Im Raum steht auch die Frage, ob eine angeordnete Quarantäne verkürzt werden kann, um längere Ausfälle in solchen wichtigen Bereichen zu vermeiden. Dazu hielten sich beide Politikerinnen bedeckt. Bisher hält sich die Politik streng an die Leitlinie des Robert-Koch-Instituts (RKI), das eine Quarantäne von 14 Tagen für jeden vorsieht, der mit einem Omikron-Infizierten engen Kontakt hatte. Egal ob die Kontaktperson ungeimpft, doppelt geimpft oder gar geboostert ist. Dabei gilt doch das Boostern als bester Schutz gegen Omikron. Viele fordern daher, die Quarantäneregeln aufzuweichen.

Anders als so mancher Politiker, vor allem aus Bayern, hielten sich die beiden Berlinerinnen am Mittwoch mit Wünschen oder gar Forderungen in Richtung RKI zurück. Giffey sagte nur so viel: „Wir hören, dass beim RKI daran gearbeitet wird.“ Dann werde eine verkürzte Quarantäne-Zeit im Notfall in Erwägung gezogen.

Und dann ist da noch das Problem mit dem bundesweiten Corona-Zahlen-Chaos, das sich am Mittwoch fortsetzte. Die Datenlage blieb nach wie vor unklar, so war es bereits vor einem Jahr um die Weihnachtszeit gewesen. Grund dafür ist, dass über die Feiertage weniger getestet wird. Auch waren viele Behörden geschlossen, Gesundheitsämter übermittelten weniger Daten.

Gesundheitsminister Lauterbach will Meldeproblem lösen

Die Bundesregierung strebt nun nach den Meldeverzögerungen zügig wieder aussagekräftigere Daten zur Corona-Lage an. Es gebe mit dem RKI und anderen Experten Gespräche, sagte Lauterbach am Mittwoch. „Es ist für mich eine zentrale Aufgabe, diesen Umstand zu verbessern“, beteuerte er. Er gehe aber davon aus, dass zur vorgesehenen nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 7. Januar „valide und solide“ Daten zur Verfügung stehen würden. Er betonte erneut: Den Rückgang der Gesamtfallzahlen halte er nicht für nachhaltig. Die Inzidenz sei „zwei- bis dreimal so hoch“ wie gemeldet.

In der Tat: Laut Robert-Koch-Institut sanken die Neuinfektionen am Mittwoch auf 40.043 Fälle. Gestiegen seien aber die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle, hieß es am Mittwochnachmittag. 13.129 Fälle davon würden nun der neuen Corona-Variante zugeordnet, das sind 26 Prozent mehr als am Vortag.