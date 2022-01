Neues Jahr, neue Virus-Variante, alte Probleme. Die berühmte Zeit zwischen den Jahren dient in Deutschland traditionell der Entschleunigung. Die Kinder haben schulfrei, die Behörden machen dicht. Eine gute Sache – wenn wir nicht gerade vor einer neuen Welle in der Pandemie stünden.

Omikron beunruhigt die Politik. Aber offenbar nicht so sehr, dass in den Gesundheitsbehörden umfangreich getestet und vor allem sequenziert wird. Und so starten wir ins dritte Jahr der Corona-Pandemie mal wieder weitgehend ahnungslos. Wir wissen zwar, dass es mit Omikron eine neue und noch ansteckendere und damit beunruhigendere Variante des Corona-Virus gibt – aber wie verbreitet sie schon ist, da haben die Behörden leider keinen Schimmer.

Wer eine halbwegs realistische Einschätzung der Pandemielage haben möchte, sollte jetzt aufmerksam die Meldungen der Klubs des Profifußballs in Deutschland verfolgen. Dort scheint es – anders als bei den Gesundheitsbehörden – nämlich keine ausgedehnte Weihnachtspause beim Corona-Testen gegeben zu haben. Werder Bremen sagt sein Trainingslager ab, fünf Spieler sind positiv getestet worden, auch Bayern München hat fünf neue Corona-Fälle. Und Hertha BSC hat ebenfalls drei Spieler in Quarantäne.

In der Gesamtbevölkerung sieht es vermutlich ähnlich aus, aber das wissen wir erst, wenn der schleppende Apparat wieder hochgefahren wurde. Bis dahin verfolgen wir aufmerksam die Warnungen der Politiker. Etwa von unserem neuen Gesundheitsminister. Karl Lauterbach schätzt, dass die tatsächliche Inzidenz womöglich zwei- bis dreimal so hoch ist, wie offiziell angegeben. Andere fürchten schon, dass es bei der kritischen Infrastruktur wegen Krankheitsfällen zu Einschränkungen kommt. Alarmstimmung der Politik versus Bräsigkeit der Behörden. Dazwischen sitzen wir Normalbürgerinnen und -bürger. Und machen das, was wir immer tun. Maske tragen, Abstand halten. Und Kopf schütteln.