„Opferrolle“: Bodo Ramelow verhöhnt die AfD

Auch ein Tag nach der Einlieferung von AfD-Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla in ein bayerisches Krankenhaus sind die Umstände nicht zweifelsfrei geklärt. Der 48-Jährige war am Mittwochabend am Rande eines Wahlkampfauftrittes in Ingolstadt zusammengebrochen und hat sich daraufhin von einem Krankenwagen in eine Klinik liefern lassen. Die Berliner Zeitung berichtete.

Nicht jeder wollte sich mit dieser Version zufriedengeben. So meldete sich etwa der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, zu Wort. „Warum nur, warum fällt mir das heute ein? Ich weiß es gar nicht, aber es kam mir heute morgen so in den Sinn!“

Warum nur, warum fällt mir das heute ein? Ich weiß es gar nicht, aber es kam mir heute morgen so in den Sinn! pic.twitter.com/uOAo9fUKre — Bodo Ramelow (@bodoramelow) October 5, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In einer Pressemitteilung verkündete die bayerische Polizei am Abend, dass bei einer ersten Untersuchung Chrupallas keine äußeren Verletzungen festgestellt werden konnten. Dennoch ließ es der Zustand des Politikers offenbar nicht zu, seinen geplanten Wahlkampfauftritt auf dem Theaterplatz in der oberbayerischen Stadt anzutreten.



Der AfD-Politiker wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er momentan stationär behandelt wird. Ein Mitarbeiter befinde sich derzeit dauerhaft bei Chrupalla in Ingolstadt, teilte das Büro des Bundestagsabgeordneten auf Anfrage der Berliner Zeitung mit.

Chrupalla im Krankenhaus: Partei spricht von einem „Einstich“

Die Pressestelle der AfD meldete unterdessen, bei Chrupalla gebe es einen Einstich, dessen Ursprung sich zunächst nicht näher definieren lasse. Die kommenden Termine des Politikers seien aus Rücksicht auf seine Gesundheit vorläufig abgesagt worden.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt leitete Ermittlungen ein und rief Anwesende bei der Veranstaltung dazu auf, an dem Abend entstandenes Bildmaterial an die Polizei weiterzuleiten. Inzwischen habe die Staatsanwaltschaft Ingolstadt die Ermittlungen übernommen, wie die Pressestelle der Kriminalpolizei Ingolstadt auf Anfrage der Berliner Zeitung sagte.

Tino Chrupalla: Staatsanwaltschaft hat keine Hinweise auf Angriff

Inzwischen veröffentlichte die Staatsanwaltschaft Ingolstadt eine erste Pressemitteilung, in der sie die ersten Erkenntnisse rund um den Auftritt von Chrupalla wiedergab. Laut Zeugenaussagen der Personenschützer und weiterer Anwesender habe der AfD-Politiker nach seinem Erscheinen auf der Veranstaltung zunächst Bilder mit einigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen gemacht, wobei es auch zu Körperkontakten kam. Als er später auf die Bühne gehen wollte, klagte er über Unwohlsein. Derzeit liegen der Staatsanwaltschaft jedoch keine Hinweise auf einen Angriff vor. Entsprechend wird derzeit wegen des Verdachts auf Körperverletzung gegen unbekannt ermittelt.

Laut Staatsanwaltschaft konnte Chrupalla aufgrund von Schmerzen im Oberarm und „weiterer gesundheitlicher Beschwerden“ die Bühne nicht betreten und habe sich in medizinische Behandlung in ein Klinikum in Ingolstadt begeben. Dort sei er untersucht worden. Dabei wurde eine oberflächliche Rötung und Schwellung des Armes festgestellt. Weitere Untersuchungen verliefen laut Staatsanwaltschaft „unauffällig“.



Die Ermittlungsbehörde lässt nun Bildmaterial auswerten und hat verschiedene Gutachten in Auftrag gegeben, die das Geschehen beleuchten sollen. So sind etwa Blutproben entnommen und weitere Analysen von Chrupallas Kleidung eingeleitet worden.

Auch Weidel fehlt auf Wahlkampfveranstaltung

Der mutmaßliche Angriff auf Chrupalla ist bereits der zweite Vorfall innerhalb von weniger als zwei Wochen rund um die Parteispitze der AfD. Am 23. September kam es zu einem Polizeieinsatz in Einsiedeln in der Schweiz, dem Wohnort von Chrupallas Co-Vorsitzender Alice Weidel. Die Politikerin sagte daraufhin eine Wahlkampfveranstaltung im bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth am 3. Oktober mit Hinweis auf eine akute Sicherheitsgefährdung für sich und ihre Familie ab. Auch dazu sind weiterhin viele Fragen offen.



In den folgenden Tagen zeigten Recherchen des Magazins Spiegel, dass Weidel und ihre Familie sich auf Mallorca aufhielten. Ein Redner auf der Veranstaltung hatte dagegen behauptet, Weidel befinde sich in einem sogenannten Safe House, das sie nicht verlassen dürfe.

Alice Weidel: Mallorca statt Safe House

Ihr Sprecher ließ verlauten, der Mallorca-Aufenthalt diene der Erholung. Nach dem „sehr aufrührenden Ereignis vom 23. September ist sie mit ihrer Lebensgefährtin und den Kindern der Empfehlung gefolgt, einige Zeit ihrer häuslichen Umgebung fernzubleiben, welche ein mutmaßliches Anschlagsziel war“, wird der Sprecher in Medien zitiert.



Weidel selbst äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall. Dennoch wird der Vorgang in den sozialen Medien kommentiert und diskutiert. So unterstellte die ehemalige Bundesernährungsministerin Renate Künast (Grüne) ein „perfides Schauspiel“.

Schweizer Behörden bestätigten, dass die Spitzenpolitikerin gefährdet sei. Demzufolge gebe es Hinweise auf einen Anschlag auf Weidels Familie. Laut Spiegel kommen diese Hinweise aus der AfD. Das Bundeskriminalamt sah laut Medienberichten keine Gefährdung. Man habe ihr nicht von einem Auftritt in Mödlareuth abgeraten.

Einsatz bei Alice Weidel in Einsiedeln: Schweizer Polizei mauert

Was genau Ende September in Einsiedeln passiert sein mag, darüber macht die Schweizer Polizei keine Angaben. Auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei Schwyz lediglich einen Polizeieinsatz. Um welche Art von Einsatz es sich gehandelt habe und ob es weitere Informationen zu einer akuten Gefährdungslage für Weidel und ihre Familie gebe, könne man „aus polizeitaktischen Gründen“ nicht beantworten. Auch Nachfragen, ob die Schweizer und deutschen Behörden im Austausch über die Sicherheit der Politikerin stehen und ob die Schweizer Polizei Alice Weidel von ihrem Auftritt am Tag der Deutschen Einheit abgeraten habe, blieben unbeantwortet.



Mit dem Angriff auf Chrupalla und der Bedrohungslage rund um Weidel muss die AfD die letzten Tage des hessischen und des bayerischen Wahlkampfes – dort wird am Sonntag gewählt – nun wahrscheinlich ohne ihre Doppelspitze bestreiten, da noch nicht feststeht, ob sie rechtzeitig wieder an öffentlichen Auftritten teilnehmen können.