Opposition in Tschechien beschließt Misstrauensantrag Inflationsdruck und mutmaßliche Korruption: Die Regierung von Tschechiens Staatschef Petr Fiala steht schon seit längerem in der Kritik. Nun macht die Opposi... dpa

ARCHIV - Tschechiens Regierungschef Petr Fiala bei einer Plenarsitzung des EU-Parlaments in Straßburg. Jean-Francois Badias/AP/dpa

Prag -Mitten in der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes muss sich der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala einem Misstrauensvotum stellen. Die größte Oppositionspartei ANO beschloss am Donnerstagabend, einen entsprechenden Antrag im Abgeordnetenhaus in Prag einzubringen. Das gab die ANO-Fraktionsvorsitzende Alena Schillerova bekannt.