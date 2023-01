Der Ostbeauftragte legt Zahlen vor. Tatsächlich werden Ostdeutsche diskriminiert. Aber die Bundesregierung flüchtet in Scheinmanöver. Keine Fairness in Sicht.

Zu wenig Ostdeutsche in Spitzenpositionen: So ändert sich da nichts

Wir tun so, als ob wir täten – und tun also nichts. Nach diesem bekannten Verfahren geht die Bundesregierung in ihrem ersten Konzept überhaupt das gravierende Problem der Diskriminierung von Ostdeutschen bei der Besetzung von Spitzenpositionen an: Sie arbeitet mit der Wunderwaffe „freiwillige Selbstverpflichtung“, die schon in anderen Bereichen echte Veränderung verhindert hat.