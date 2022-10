Ostdeutschland: Tausende bei Protesten gegen Energiepolitik „Für Frieden, Freiheit und Wohlstand“ gehen in vielen Städten in den neuen Bundesländern erneut zahlreiche Menschen auf die Straße. Für sie heißt das: die Sa... dpa

Leipzig/Erfurt/Magdeburg/Schwerin/Wismar -In zahlreichen ostdeutschen Städten haben am Montagabend wieder Tausende Menschen gegen hohe Energiepreise und die Politik der Bundesregierung protestiert. Wie Polizeisprecher am Montagabend sagten, kamen in Mecklenburg-Vorpommern in mehr als 12 Städten etwa 6000 Demonstranten zusammen. Allein in Schwerin waren es 1600 Teilnehmer. Dazu kamen jeweils mehrere hundert Menschen unter anderem in Wismar, Parchim, Ludwigslust, Güstrow, Neubrandenburg, Neustrelitz und Waren an der Müritz.