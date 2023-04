Osterbräuche: Wendischer Kirchgang wieder mit Gesang Etwa 60 Besucher haben am Ostersonntag in der Evangelischen Kirche in Burg (Spreewald) am wendischen Kirchgang teilgenommen. Dabei sangen die Frauen der Chor... dpa

ARCHIV - Frauen der Chorgemeinschaft Concordia singen am Ostersonntag vor der evangelischen Kirche in Burg. Frank Hammerschmidt/dpa/ZB

Burg -Etwa 60 Besucher haben am Ostersonntag in der Evangelischen Kirche in Burg (Spreewald) am wendischen Kirchgang teilgenommen. Dabei sangen die Frauen der Chorgemeinschaft Concordia erstmals wieder nach drei Pandemiejahren, in denen das Singen ausgefallen war. Zu diesem Ereignis treten die Spreewälderinnen traditionell in ihren komplett schwarzen Trachten auf.