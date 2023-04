Ostermärsche für Frieden und gegen Waffenlieferung Unter dem Motto „Den Frieden gewinnen - nicht den Krieg“ wollen bei den diesjährigen Ostermärschen zahlreiche Menschen in vielen deutschen Städten gegen den ... dpa

ARCHIV - Ein Mann hält bei einem Ostermarsch unter dem Motto «Die Waffen nieder!» am Oranienplatz ein Schild. Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Berlin -Unter dem Motto „Den Frieden gewinnen - nicht den Krieg“ wollen bei den diesjährigen Ostermärschen zahlreiche Menschen in vielen deutschen Städten gegen den Krieg Russlands in der Ukraine und für Friedensverhandlungen demonstrieren. Die traditionellen Ostermärsche sind nach Angaben des Veranstalterbündnisses aus Friedensinitiativen an den Wochenendtagen in mehr als 100 großen und kleinen Städten in ganz Deutschland geplant. Zentrale Themen seien der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Gefahr der Eskalation zu einem Atomkrieg und der Protest gegen die Rüstungsausgaben.