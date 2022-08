Ostsee-Länder wollen Offshore-Windenergie massiv ausbauen Deutschland und eine Reihe anderer Ostsee-Anrainer wollen die Leistung ihrer Offshore-Windparks deutlich ausbauen. Hintergrund: die Abhängigkeit von fossilen... dpa

ARCHIV - Das Offshore-Potenzial in der Ostsee liegt der Erklärung zufolge bei insgesamt 93 Gigawatt. Daniel Reinhardt/dpa

Kopenhagen -Vor dem Hintergrund der Energiekrise in Europa haben sich Staats- oder Regierungschefs von acht Ostsee-Ländern in Kopenhagen auf einen massiven Ausbau der Windenergie geeinigt. So wollen die Staaten ihre Offshore-Leistung bis 2030 auf knapp 20 Gigawatt versiebenfachen, wie es in einer gemeinsamen Erklärung vom Dienstag heißt.