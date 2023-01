OSZE-Delegation vor der Wiederholungswahl in Berlin Vor der Wiederholungswahl am 12. Februar ist eine Delegation der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bis Donnerstag in Berlin. Die OSZE-... dpa

ARCHIV - Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel in die Wahlurne. d/dpa/Symbolbild Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil

Berlin/Warschau -Vor der Wiederholungswahl am 12. Februar ist eine Delegation der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bis Donnerstag in Berlin. Die OSZE-Vertreter sollen prüfen, ob eine Wahlbeobachtung nötig ist. Dies teilten das OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) und Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Montag mit. Für die Bedarfsanalyse seien Gespräche mit dem Auswärtigen Amt, den Berliner Behörden, Parteien und Verbänden geplant.