OSZE-Experten sehen keinen Bedarf für Wahlbeobachtung Peinliche Pannen zwingen zur Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl. Im Sinne der Transparenz hat der Landeswahlleiter internationale Beobachter eing... dpa

ARCHIV - Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, bei einer Pressekonferenz. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Die OSZE sieht keinen Bedarf, internationale Beobachter zur Wiederholungswahl am 12. Februar nach Berlin zu schicken. Dies geht aus einem Bericht des OSZE-Wahlbüros ODIHR hervor. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) wertete die Ankündigung am Dienstag als gutes Zeichen. Auch Landeswahlleiter Stephan Bröchler betonte, er freue sich „über das Vertrauen der OSZE in die Lernfähigkeit der politischen Institutionen Berlins“.