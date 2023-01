OSZE prüft Wahlbeobachtung in Berlin Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa prüft diese Woche in Berlin, ob sie Beobachter zur Wiederholungswahl am 12. Februar entsendet. M... dpa

Berlin/Warschau -Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa prüft diese Woche in Berlin, ob sie Beobachter zur Wiederholungswahl am 12. Februar entsendet. Mitarbeiter des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) würden für eine Bedarfsanalyse Gespräche mit dem Auswärtigen Amt, den Berliner Behörden, Parteien und Verbänden führen, sagte eine Sprecherin der Organisation in Warschau. Sollte es Bedarf geben, werde der Umfang der Mission bestimmt, dann würden Wahlbeobachter dafür ausgesucht. Das sei der übliche Ablauf.