CDU-Politikerin: Dass die Letzte Generation sich auf die DDR-Revolution beruft, ist geschichtsvergessen

Auf X, vormals Twitter, hat die CDU-Politikerin Ottilie Klein die Äußerungen der Historikerin Hedwig Richter zum Brandenburger Tor als „geschichtsvergessen“ kommentiert. Wir baten Sie, diese Einschätzung zu erklären. Ottilie Klein ist seit Oktober 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit September 2023 Generalsekretärin der CDU Berlin.

Sie haben die Äußerungen von Frau Richter auf X mit dem Wort „geschichtsvergessen“ kommentiert. Was meinen Sie damit?



Die sogenannte Letzte Generation fordert mit ihrem Farbanschlag auf das Brandenburger Tor – ein Wahrzeichen Berlins und Symbol für Freiheit und Einheit – eine „politische Wende“. Der Begriff „Wende“ steht für die Friedliche Revolution, für das Ende des SED-Regimes, für die Überwindung von Teilung und Unterdrückung. Diese Gruppierung maßt sich an, in der Tradition der mutigen Menschen in der DDR zu handeln, die viel für die Freiheit riskiert haben – das ist geschichtsvergessen. Gleiches betrifft den Tweet von Frau Richter, der die Aktion gutheißt.

Wie stehen Sie darüber hinaus zu den Äußerungen von Hedwig Richter, die die Besprühung des Brandenburger Tors als würdigen Gebrauch dieses Denkmals bezeichnete und sagte, es sei gut, dass das Nationaldenkmal an die Zerstörungen erinnere, die wir aktuell anrichten, die vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig benannt wurden und gegen die wir viel zu wenig unternehmen?



Es ist widersprüchlich, dass sich Frau Richter zwar auf das höchste Gremium der Rechtsprechung – das Bundesverfassungsgericht – bezieht, gleichzeitig aber eine Straftat als einen angemessenen, ja „würdigen“ Umgang zur Erreichung politischer Ziele empfindet. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Aus meiner Sicht tragen weder Straftaten noch solche polarisierenden Debattenbeiträge wie der Tweet von Frau Richter zum Klimaschutz bei. Letztendlich wird nur über die Aktion, aber nicht über das Thema Klimaschutz gesprochen.