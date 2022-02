Berlin - Hendrik Johannemann bat eine Freundin, sich den Film vor ihm anzuschauen, ihn vorzuwarnen. Bevor der Film abends in der ARD lief, gleich nach der Tagesschau und dem Corona-Spezial, war er in der Mediathek. Ab sechs Uhr morgens. Wilfred Josue wartete vor dem Bildschirm auf diesen Moment. Das war am Montag vor zwei Wochen, draußen war es noch dunkel. Er war angespannt, sagt er, ängstlich. Was würde in den nächsten Tagen passieren? Arturo Blázquez Navarro wurde noch am Tag der Ausstrahlung von der „spanischen Tagesschau“, wie er sagt, interviewt. Da spürte er den Einschlag.