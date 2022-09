ÖVP stürzt auf historisches Tief bei Landtagswahl in Tirol Schon die Umfragen hatten für die Landtagswahl in Tirol eine Katastrophe für die ÖVP von Bundeskanzler Karl Nehammer angedeutet. So schlimm wie befürchtet ka... dpa

Bedröppelte Mienen bei der ÖVP (im Bild: der Abgeordnete Franz Hörl): Die Konservativen verlieren in Tirol wohl zweistellig. Roland Schlager/APA/dpa

Innsbruck -In Österreich hat die konservative ÖVP bei der Landtagswahl in Tirol ein Debakel erlebt. Die Partei von Kanzler Karl Nehammer stürzte laut vorläufigem Endergebnis im Vergleich zur letzten Wahl 2018 um rund zehn Prozentpunkte auf ein historisches Tief von 34,7 Prozent. Ihr bisher schlechteste Ergebnis in Tirol lag bei 39,3 Prozent.