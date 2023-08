Am 9. August veröffentlichte die amerikanische Nachrichtenorganisation The Intercept ein Dokument, das den Einfluss der Vereinigten Staaten auf die Absetzung des ehemaligen Premierministers Imran Khan zeigt. Khan wurde vor zwei Wochen in einem Korruptionsprozess schuldig gesprochen und zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Der 70-Jährige ist damit für die nächsten fünf Jahre von politischen Ämtern ausgeschlossen. Im April 2022 wurde Khan durch ein Misstrauensvotum gestürzt und sieht sich seitdem zahlreichen Anklagen ausgesetzt, die ihm zufolge politisch motiviert sein sollen.

Laut dem Dokument haben die Vereinigten Staaten Druck auf die islamische Republik ausgeübt, um Imran Khan aus seinem Amt zu entfernen – wegen seiner neutralen Haltung zum Ukraine-Krieg. Erwähnt wird in dem Dossier ein Treffen am 7. März 2022 zwischen Außenministeriumsbeamten der USA und Asad Majeed Khan, dem damaligen Botschafter Pakistans in den Vereinigten Staaten. Damals hätten die Amerikaner Bedenken geäußert, heißt es in dem Dokument – wegen der besonders „aggressiven neutralen Position“ Pakistans im Hinblick auf den Ukraine-Krieg.

Spekulationen um Imran Khans Absetzung

Donald Lu, der Staatssekretär für Süd- und Zentralasiatische Angelegenheiten im Außenministerium der USA, soll offen in Gegenwart des pakistanischen Botschafters über eine Absetzung Khans gesprochen haben: „Ich denke, wenn das Misstrauensvotum gegen den Premierminister erfolgreich ist, wird alles in Washington vergeben sein.“ Lu hätte eine so klare Maßnahme, die Absetzung Khans, „nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung des Weißen Hauses“ ins Spiel bringen können, heißt es in den Unterlagen.

Lu soll sich auf den Besuch des pakistanischen Premierministers in Russland bezogen haben. Damit habe sich Khan positioniert, habe er gesagt.



Bereits im Februar 2022 war in den USA ein Treffen in Moskau stark kritisiert worden, das kurz nach der russischen Invasion in der Ukraine zwischen Imran Khan und Wladimir Putin stattgefunden hatte. Matthew Miller, der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums, äußerte „Bedenken bezüglich des Besuchs des damaligen Premierministers Khan in Moskau am Tag der russischen Invasion in die Ukraine“.

Der frühere pakistanische Ministerpräsident Imran Khan besuchte Wladimir Putin in Moskau am 24. Februar 2022 kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Itar-Tass/Imago

Khan wehrte sich damals, sagte, dass sich die USA gegen ihn verschworen hätten. Der Besuch sei schon einen Monat zuvor geplant gewesen und auf Einladung Putins erfolgt. In einer Ansprache an die Nation sagte Khan damals, seine Regierung sei im Besitz eines Dokuments, das „Beweise“ dafür liefere, dass sich ein ausländisches Land mit Oppositionsgruppen verschworen habe, um seine Regierung zu stürzen, weil sie eine unabhängige Außenpolitik verfolge.

Miller konterte damals, dass „Anschuldigungen, die behaupten, die Vereinigten Staaten hätten sich in interne Entscheidungen bezüglich der Führung Pakistans eingemischt, nicht der Wahrheit entsprechen. Sie waren niemals wahr und sind es auch jetzt nicht.“



Die Autoren des Beitrags von The Intercept, Ryan Grim und Murtaza Hussain, haben versucht, das von einem Whistleblower im pakistanischen Militär erhaltene Dokument zu verifizieren. Aufgrund der derzeit chaotischen Lage in Pakistan war dies jedoch nicht möglich, schreiben die Autoren. Eine Anfrage an die pakistanische Botschaft in Washington D.C. sei unbeantwortet geblieben.

Widersprüchliche Reaktionen nach der Veröffentlichung

Seit der Veröffentlichung des Berichts haben sowohl pakistanische als auch amerikanische Amtsträger widersprüchlich reagiert. Die pakistanische Führung stellte die Authentizität des Dokuments infrage. Bilawal Bhutto Zardari, ehemaliger Außenminister und Mitglied der politischen Opposition gegen Khan, äußerte öffentlich Zweifel an der Echtheit des Dossiers.



Er sagte, dass „auf einem Blatt Papier alles Mögliche niedergeschrieben werden kann“. Gleichzeitig machte er Khan für die Situation verantwortlich und argumentierte, dass der ehemalige Premierminister möglicherweise vertrauliche Dokumente habe durchsickern lassen. Er sollte daher wegen Geheimnisverrats vor Gericht gestellt werden.

Neuwahlen in Pakistan: Blinken gratulierte dem Übergangspräsidenten

Am 8. August löste Pakistan sein Parlament auf und ebnete damit den Weg für Neuwahlen. Khan war zu der Zeit schon inhaftiert. Es wird erwartet, dass Khan die Entscheidung des Gerichts anfechten wird, derzeit legt er bereits Berufung gegen seine dreijährige Gefängnisstrafe ein. Seit Khans Absetzung aus dem Amt haben die Proteste in Pakistan zugenommen. Laut Human Rights Watch kam es seitdem zu Massenverhaftungen, bei denen auch friedlichen Demonstranten und Aktivisten mit Gewalt begegnet wurde.

Congratulations to new Pakistan Interim Prime Minister @anwaar_kakar. As Pakistan prepares for free and fair elections, in accordance with its constitution and the rights to freedom of speech and assembly, we will continue to advance our shared commitment to economic prosperity. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 16, 2023

Währenddessen gratulierte der amerikanische Außenminister Anthony Blinken dem pakistanischen Übergangspremierminister Anwaar Kakar. „Während Pakistan sich auf freie und faire Wahlen gemäß seiner Verfassung und den Rechten auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit vorbereitet, werden wir unsere gemeinsame Verpflichtung zur wirtschaftlichen Prosperität weiter vorantreiben“, schrieb Blinken auf X (ehemals Twitter).