Palästinenser: Mindestens neun Tote bei Militäreinsatz Die Lage im Westjordanland ist schon seit langem sehr angespannt. Die palästinensischen Behörden berichten von mehreren Toten bei einem neuen israelischen Mi... dpa

Palästinensischer Protest im Westjordanland (Archivbild). Bei einem israelischen Militäreinsatz sollen mehrere Menschen getötet worden sein. Ilia Yefimovich/dpa

Tel Aviv -Bei einem israelischen Militäreinsatz in Dschenin im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben neun Menschen getötet worden. Mehrere weitere seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Donnerstag mit. Unter den Toten sei demnach auch eine Frau. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdiensts Roter Halbmond war die Lage vor Ort am Vormittag weiter unübersichtlich.