Das „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ) hat unter dem Titel „Pandora Papers“ am Sonntag einen Bericht veröffentlicht, demzufolge zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Prominente Steuern über Offshore-Firmen hinterziehen. Die Auswertung von knapp zwölf Millionen Dokumenten von Anbietern von Offshore-Finanzdienstleistungen belasten demnach mehr als 330 Politiker und Amtsträger weltweit, darunter 35 amtierende und frühere Staats- und Regierungschefs. Sie sollen über Briefkastenfirmen heimliche Geschäfte in beträchtlichem Umfang gemacht haben. Die Pandora Papers folgen der Tradition von anderen Enthüllungen über Steuergeheimnisse wie etwa den „Panama Papers“, die vor einigen Jahre für Aufsehen gesorgt hatten. In der Regel haben solche Enthüllungen die Konsequenz, dass sich die Finanzbehörden mit dem Material beschäftigen. Ob dann auch Verdächtige vor Gericht oder gar im Gefängnis landen, ist allerdings eine andere Frage. In der Regel geraten Politiker unter innenpolitischen Druck, weil ihnen das Aufscheinen auf solche Listen von den politischen Mitbewerbern vorgehalten wird. Vor allem in autokratischen Staaten blieben solche Enthüllungen meist ohne Folgen. Allerdings haben dies mittlerweile auch global Bedeutung: Vor allem die US-Ermittler haben ein Interesse, Geldwäsche-Aktivitäten in aller Welt zu enttarnen. Weil der US-Dollar die Leitwährung der Weltwirtschaft ist, haben US-Behörden auch exterritorial viele Zugriffsmöglichkeiten. So gab es vor einigen Jahren eine Razzia beim Weltfußballverband FIFA durch FBI-Einheiten. Auch Sanktionen gegen genannte Personen können eine Folge der Enthüllungen sein.

Die Pandora Papers nehmen zahlreichen Politiker aus Afrika, Lateinamerika und sogar aus China ins Visier. Ganz oben auf der Liste findet sich wieder ein Foto des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Allerdings räumen die Journalisten ein, keine direkte Spur zu Putin gefunden zu haben. Interessant ist allerdings, dass der Chef des Fernsehsenders Kanal 1, Alexander Ernst, auf der Liste steht. Er sei, so die Recherche, Mitglied des „inneren Zirkels“ um Putin. Ernst soll Geld für seine Aktivitäten bei den Olympischen Spielen in Sotschi erhalten haben, eine Briefkastenfirma auf den Britischen Jungferninseln und die teilstaatliche russische VRT-Bank sollen involviert sein. Ernst wies die Vorwürfe zurück und sagte laut ICIJ, das Consortium sei nicht unabhängig, sondern arbeite im Auftrag der US-Geheimdienste. Die offizielle russische Reaktion war derart, dass die staatlichen Sender über die Vorwürfe in allgemeiner Form berichteten, ohne die Namen der Verdächtigen zu nennen. Auch die Nennung einer angeblichen Putin-Geliebten, einer ehemaligen Reinigungskraft, die über Offshore-Überweisungen zur Millionärin geworden ist und in den Recherchen beleuchtet wird, wird berichtet. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass wiederum verweist auf die Tatsache, dass die USA die größte Steueroase der Welt seien.

Aus europäischer Sicht interessant sind in dem Papier außerdem der ehemalige maltesische EU-Kommissar John Dalli, der niederländische Finanzminister Wope Hoekstra, der serbische Finanzminister Sinisa Mali, der frühere französische Finanzminister und IWF-Chef Dominiqiue Strauss-Kahn, der montenegrinische Präsident Milo Djukanovic und vor allem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der tschechische Regierungschef Andrej Babis und Jordaniens König Abdullah II. haben Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Babis bezeichnete die Enthüllungen am Montag als Verleumdungsversuch vor der in wenigen Tagen anstehenden Parlamentswahl in Tschechien. Das jordanische Königshaus nannte die Informationen „verzerrt und übertrieben“. Der König habe seine Aktivitäten aus „Sicherheitsgründen“ über Offshore-Firmen laufen lassen.

Ins Visier der Behörden dürfen unter anderem einige Schweizer Vermögensverwalter geraten, mit deren Aktivitäten sich die Recherche detailliert befasst. Inwieweit über diese Schiene auch deutsche Banken oder Anleger betroffen sind, ist noch nicht klar. Die bisher einzige Deutsche, die Erwähnung findet, ist politisch nicht relevant: Dem Top-Model Claudia Schiffer werden einschlägige Aktivitäten vorgehalten. Wie auch Ex-Beatle Ringo Starr und Popstar Shakira verweist Schiffer darauf, stets im Rahmen der Legalität gehandelt zu haben.