Panzerlieferung an die Ukraine: Die Wahrheit über Olaf Scholz

Vor knapp einem Jahr hielt Olaf Scholz seine berühmte Rede über die Zeitenwende, in der er eine massive Aufrüstung und die Modernisierung der Armee ankündigte. Fast alle, Linke und AfD ausgenommen, wollten damals etwas Entschiedenes, Markiges, Pathetisches hören und das hat Scholz ja geliefert. Für einige Tage sah er so aus, wie er eigentlich nicht ist: entschlossen, kompromisslos, unnachgiebig: „Hier nimm das, du böser Putin!“

Jeden Quadratmeter Nato-Territorium werde die Bundeswehr verteidigen, sagte er, was unterstellte, dass die Bundeswehr das auch kann. Und bei einer anderen Gelegenheit bezog er sich auch noch auf seinen Amtseid, der ihn dazu verpflichtet, dem deutschen Volk zu dienen und Schaden von ihm abzuwenden.

Das klang wie der Gipfel der Entschlossenheit. Ist niemand aufgefallen, dass das alles leere Worthülsen waren? Wissen wir, wie sich ein „Sonderweg“ von einem „Nicht-Sonderweg“ unterscheidet? Als alle wollten, dass Deutschland Panzer liefert, da war es, frei nach Olaf Scholz, ein Sonderweg, sie zu liefern. Jetzt liefert er sie, aber das ist kein Sonderweg mehr. Schwere Waffen „führen zu Eskalation“, so stemmte sich das Kanzleramt gegen die Lieferung von schweren Waffen.

Dann veränderte sich irgendwie und geheimnisvoll die Definition dessen, was eine schwere Waffe ist, die ersten alten Panzer kamen per Ringtausch in die Ukraine und danach die Marder und die Gepard-Panzer.

Demnächst werden dort sogar Patriot-Systeme auftauchen, geliefert von den USA und Deutschland. War es jetzt ein Sonderweg, alles zu liefern, was Deutschlands Verbündete gerne wollten oder war es ein Sonderweg, sich dabei ständig zu zieren? Ich weiß es nicht, mir scheint, die Sonderwegs-Definition ist etwas außer Kontrolle geraten. Aber ich würde Scholz da entschuldigen: Wir alle tun nämlich das Gleiche. Und er, der Bundeskanzler, kann (und darf) gar nicht anders. Das ist eine der Lehren aus dem Streit um die Leopard-Panzer: Ein Bundeskanzler muss ständig Puddings an die Wand nageln und hoffen, dass sie nicht runterfallen.

Verteidigung, die Angriff ist

Jeder Militärexperte und jeder Soldat bekommt einen Lachanfall, wenn er die bei unseren Politikern so beliebte Unterscheidung zwischen Angriffs- und Verteidigungswaffen hört. Jede Verteidigungswaffe kann offensiv eingesetzt werden und mit jeder Angriffswaffe kann man sich verteidigen. Eine kugelsichere Weste erleichtert das Stürmen von Häusern ungemein und selbst Minen können dazu dienen, ein gerade erobertes Gebiet zu sichern. Umgekehrt hilft ein Panzer gegen anstürmende Bodentruppen oder, wie der Marder und der Gepard, gegen Angriffe aus der Luft. Trotzdem hat sich die Unterscheidung bei Journalisten und der breiten Öffentlichkeit und in der Politik eingenistet. Sieht man sich an, was Deutschland bisher an die Ukraine geliefert hat, so sind das alles Waffen, mit der sich die Ukraine verteidigen soll. Ukrainische Soldaten sind mit Gepard und Marder besser vor russischen Angriffen geschützt, ukrainische Zivilisten sind mit Luftabwehrsystemen gegen russische Terrorangriffe geschützt. Nur der Leopard-2-Panzer, der galt in der Öffentlichkeit lange als Offensivwaffe, mit der man angreifen und fremdes Gebiet erobern kann. Das aber wäre eine „Eskalation“.

Mit der Eskalation ist es wie mit dem Sonderweg: Keiner weiß genau, was damit gemeint ist, jeder denkt dabei an das Schlimmste, was er sich vorstellen kann und erschrickt dann. Es ist ein mentaler Platzhalter für das absolut Böse, die neuzeitliche Version des mittelalterlichen Sensenmannes. Und genauso wie damals der Sensenmann so wird auch heute die Eskalation verdrängt.

Die deutsche Öffentlichkeit hat das hervorragend geschafft, indem sie alles, was Deutschland an todbringendem Gerät an die Ukraine geliefert hat, als Verteidigungswaffen verniedlicht hat. Nie wurde das deutlicher als beim Streit um die Leopard-Panzer. Die wurden in den Worten derer, die sie liefern wollten, blitzschnell von einem Mittel, mit dem die Ukraine annektierte Gebiete zurückerobern kann, zu einer Art rollendem Schutzanzug: Sie können die Ukraine vor einer angeblich drohenden russischen Frühjahrsoffensive schützen und, so erfuhr ich aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sie schützen auch ukrainische Soldaten, die drinsitzen. Sogar bei einem Volltreffer. Der Leopard, der ist eine Art fahrendes Refugium, ein Zufluchtsort, eine mobile Schutzweste oder eine Art Frauenhaus auf Ketten, nur eben für uniformierte Männer.

Nur damit das klar ist: Der Leopard hat sich natürlich durch diese rhetorische Umwidmung nicht verändert. Er schießt, um zu zerstören, er schießt, um Feinde zu töten. Der Teil meines Gehirns, der auf Polnisch funktioniert, weiß das. Denn hier in Polen wollen natürlich alle, dass die ukrainische Armee die Dinger einsetzt, um den Russen zu zeigen, wo der Bartel den Most holt. Im Donbas, in Mariupol, auch auf der Krim.

Der deutsche Teil meines Gehirns erschrickt dann jedes Mal, denn er weiß, das wollen die Deutschen auf keinen Fall. Sie wollen, dass ihr süßer kleiner Leopard weinende Kinder, traumatisierte Flüchtlinge und im Donbas zurückgebliebene Greise beschützt, die ihre Malzeiten bei Lagerfeuern in zerbombten Ruinen zubereiten. Er soll was Nettes tun, unser Leopard, und wenn er dazu zwangsrekrutierte russische Soldaten aus Burjatien in Stücke schießen muss, dann wollen wir das lieber nicht so genau wissen.

Einer meiner bellizistischen polnischen Kollegen würde jetzt sagen, die Deutschen lügen sich ihren Krieg einfach so zurecht, wie sie es brauchen. Ich würde ihm da zustimmen, aber anmerken, dass das wohl jeder tut. Es ist schwer, in der polnischen Presse (und nicht nur dort) etwas über ukrainische Kriegsverbrechen oder über russische Soldaten zu finden, die wegen unserer Verteidigungswaffen erbärmlich in ihren Schrottpanzern verbrennen. Sie tauchen in der Berichterstattung nur als Statistik auf, während jede weibliche Scharfschützin in der Ostukraine inzwischen ihre eigene Kurz-Doku im Fernsehen hat. Was auch daran liegt, dass die Ukraine für westliche Medien offen ist und die russische sie für Spione hält und kein Interesse daran hat, russische Kriegsopfer zu exponieren. Ein Krieg, der offiziell gar keiner ist, kann ja auch gar keine Kriegsopfer fordern.

Aber dahinter steckt ein größeres Problem, das die Leopard-Kontroverse nur ganz kurz offenbart hat. Was die deutsche Öffentlichkeit und die Bundesregierung für Verteidigung und Angriff halten, widerspricht diametral dem, was das internationale Recht dazu sagt, das einzuhalten zumindest für die Bundesregierung absolute Priorität hat, schon deshalb, weil seine Einhaltung vom Verfassungsgericht in Karlsruhe und all den internationalen Gerichtshöfen überwacht wird, die Deutschland – im Gegensatz zu Russland – anerkennt.

Wozu liefert Deutschland eigentlich Panzer?

Völkerrechtlich ist die Sache spätestens seit dem 22. Februar klar: Russland hat die Ukraine angegriffen und bisher keinerlei Beweise dafür geliefert, dass dieser Angriff provoziert war oder stattfand, um einem ukrainischen Angriff zuvorzukommen. Dagegen spricht der Verlauf des Krieges in den ersten Wochen, als Russland große Teile der Ukraine besetzte und die Ukraine keinerlei Gebiete in Russland. Russland hat bisher noch nicht einmal Nachweise über angebliche Kriegsverbrechen der Ukraine im Donbas vorgelegt. Die russischen Medien trommeln zwar seit Jahren über Angriffe auf zivile Ziele in den Separatistengebieten, aber das „Weißbuch“, das die russische Botschaft bei der UN in New York verbreitet, stammt von 2015. Seither ermittelt auch das russische Ermittlungskomitee (eine Art Generalstaatsanwaltschaft) sogar wegen angeblichem „Völkermord“ im Donbas, und ermittelt und ermittelt und ermittelt.

Völkerrechtlich ist das also ein Angriffskrieg, ein Verstoß gegen die UN-Charta, gegen den sich die Ukraine wehren darf. Auch, indem sie andere Staaten zu Hilfe ruft, wozu sie auch nach dem Budapester Memorandum jedes Recht hat. Damit ist alles, was mit Zustimmung der Ukraine auf ukrainischem Gebiet geschieht, völkerrechtlich abgesichert: Leopard-Panzer zu schicken genauso wie Nato-Soldaten zu schicken oder der Ukraine F-16-Kampfjets zu geben. Und damit darf die Ukraine dann alle besetzten und annektierten Gebiete, einschließlich der Krim, zurückerobern.

Und genau hier liegt das Problem, denn so, wie der öffentliche Diskurs in Deutschland läuft, stellt das zwar keiner infrage, aber es möchte auch praktisch niemand. Und laut sagen möchte es schon gar keiner. Olaf Scholz sagt das so nicht, er sagt dazu gar nichts. Aber selbst CDU-Hardliner reden zurzeit nur noch von den „Grenzen vor dem 22. Februar 2022“ als Ausgangslage für Waffenstillstandsverhandlungen, also die Ukraine abzüglich der Krim. Und davon, dass Präsident Selenskyj die Krim angeblich zur Verhandlungssache erklärt habe.

Aber Präsident Selenskyj ist auch ein Politiker. Und wenn er zu seinen Bürgern redet, dann spricht er natürlich davon, dass auch die Krim zurückgeholt werden soll. Irgendwie ins Vergessen geraten ist in Deutschland, dass Selenskyj sich schon vor Monaten darauf festgelegt hat, jede künftige Friedensregelung einem Referendum zu unterwerfen. Besonders klug war das nicht, denn das schränkt seinen Spielraum enorm ein, aber es schützt ihn vor der Opposition und den Falken in der Armee, wenn er sich auf etwas einlässt, was denen nicht gefällt, aber in dem Referendum abgesegnet wird.

Womit wir an dem Punkt sind, an dem für die Ukraine „Verteidigung“ etwas anderes ist als für die deutsche Öffentlichkeit. Es gibt da eine Schnittmenge: Auch deutsche Politiker und Kommentatoren geben zu, dass die Ukraine das Hinterland des Asowschen Meers, den annektierten Teil bei Cherson und den Donbas befreien darf. Die Geister scheiden sich erst bei der Krim. Und, was wichtiger ist, selbst die Schnittmenge dessen, was die Ukraine nach deutscher Auffassung zurückholen darf, und dessen, was sie sich selbst wieder holen will, ist aus russischer Sicht ein Angriff auf russisches Territorium. Das hat der Vorsitzende der Staatsduma, Vjatschelsaw Volodin, am vergangenen Wochenende noch einmal klargestellt: Die annektierten Gebiete wurden annektiert, um sie damit unter den russischen Atomschirm zu bringen. Frage an alle, die so gerne zwischen Angriffs- und Verteidigungswaffen unterscheiden: Sind die russischen Atomwaffen damit eine Angriffs- oder eine Verteidigungswaffe?

Dazu hat sich Olaf Scholz bisher nicht geäußert. Er begräbt jede Frage danach unter der Worthülse, die Ukraine werde selbst entscheiden, auf welche Kompromisse sie sich bei einer Friedensregelung einlasse. In den ersten Monaten nach der Invasion im Februar hatte Deutschland ohnehin keinen Einfluss darauf – es lieferte kaum etwas und duckte sich weg. Das hat sich inzwischen still und leise aber recht drastisch geändert, weil die Leopard-Debatte den völlig falschen Eindruck erweckt hat, Olaf Scholz habe sich in dem Panzerzug, der da so „Golden-Eye“-mäßig gen Osten rast, in der Lokomotive verschanzt und stampfe, was Waffenlieferungen angeht, panisch auf der Bremse herum.

Das Gegenteil ist richtig, aber genau das ist des Pudels Kern: Während alle Scholz dafür kritisieren, dass er sich in der Leopard-Frage hinter den USA versteckt und das Land außenpolitisch schrumpft, bis es unter den Teppich passt, ist Deutschland unter ihm zum größten europäischen Waffenlieferanten der Ukraine aufgestiegen.

Deutschland, ein Scheinriese

Googelt man sich durch die internationale Presse, so kann man zurzeit den Eindruck bekommen, als „tue die Bundesrepublik nur so“, als würde sie die Ukraine unterstützen, wie eine regierungsunabhängige polnische Zeitung behauptete. Tatsächlich steht die Bundesrepublik inzwischen weltweit an der zweiten Stelle nach den USA, was Waffenlieferungen an die Ukraine angeht. Seit Monaten wird da Gerät geliefert, das zu Beginn des Krieges noch als Eskalations-Teufelszeug verschrien war.

Aber dank des Streits um die Leopard-Panzer steht Deutschland da, als tue es nichts oder sehr wenig, während deutsche schwere Waffen sehr dazu beigetragen haben, Cherson zu befreien und Kiew vor explodierendem Flug-Schrott aus dem Iran und Russland zu schützen. Das Bild von Scholz dem Bremser ist für Deutschlands Image in der internationalen Presse und bei den Verbündeten gar nicht gut, aber es erfüllt seinen Zweck im Bezug auf zwei Adressaten: Jene 43 Prozent der Deutschen, die gegen Leopard-Lieferungen sind und Leute in Russland wie Dmytrij Medvedjew und Vjatscheslaw Volodin, die ständig mit dem Einsatz von Atomwaffen drohen (aber selbst keinerlei Einfluss darauf haben, ob sie auch eingesetzt werden). Die haben zwar die Leopard-Debatte bemerkt, aber nicht, dass im gleichen Moment deutsche Patriot-Batterien durch Polen in die Ukraine gefahren sind. Vor ein paar Wochen war das auch noch so ein Eskalations-No-Go für das Kanzleramt und die Heißsporne im Kreml, jetzt redet keiner mehr davon.

Normalerweise geht Deutschland in der EU immer voran, manchmal mit Frankreich, manchmal ohne. Jeder weiß: Ohne Deutschland geht nichts, mit „deutscher Führung“ geht wenigstens ein wenig. Wenn es um Wirtschaftspolitik, Finanzen, Bankenrettung und ziviles Krisenmanagement geht, funktioniert das auch ganz leidlich, denn da ist Deutschland eine Art Weltmacht. Aber militärisch ist es ein Zwerg. Nur, und das hat der Leopard-Streit auch gezeigt, es glaubt offenbar keiner.

In Michael Endes politisch total unkorrektem Märchen von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, kommt ein Mann vor, der aus der Entfernung riesig und bedrohlich aussieht, aber immer kleiner wird, je näher er kommt. So ist das wohl mit Deutschland: Alle halten es für einen Giganten, bis sie ihn aus der Nähe kennenlernen. Aber dieser nette, etwas schüchterne Scheinriese, den sie dann sehen, hat unter dem Tisch tonnenweise Mordwerkzeuge an die Ukraine geliefert und damit so viel Einfluss in der Ukraine gewonnen, dass kein ukrainischer Politiker mehr in Andrej Melnyks Fußstapfen getreten ist und Olaf Scholz wegen Herumeierns in der Leopard-Frage offen kritisiert hat. Aber dieses nun dermaßen einflussreiche Deutschland ist auch gleichzeitig enorm exponiert und gegen russische Vergeltungsschläge vollkommen hilflos. Noch so etwas, was ein Bundeskanzler besser nicht sagt, wenn er Bundeskanzler bleiben will. Und einer der Gründe, warum Scholz meist gar nichts zu diesem Thema sagt, sondern stattdessen wolkig von „Eskalation“ spricht.

Dieser Kaiser ist nackt

Deutschland hat eine abgerüstete Armee, seine Verteidigungspolitiker haben sich jahrzehntelang darauf verlassen, dass Russland friedlich sein oder seine östlichen Nachbarn es bei Zuwiderhandeln von deutschem Grund und Boden fernhalten würden und – auch so ein Satz, den Olaf Scholz nie gesagt hat – Deutschland ist keine Atommacht. Was immer Russland tut, um am größten europäischen Waffenlieferanten der Ukraine ein Exempel zu statuieren oder Deutschland zu bestrafen – Deutschland hat darauf keinerlei Antwort. Deutschland ist eine Zivilmacht. Wo die USA schießen, zücken deutsche Bundeskanzler das Scheckbuch, wo die USA Regierungen stürzen, bleiben deutsche Bundeskanzler im Dialog, wenn die USA die Marines losschicken, sendet die Bundesregierung ein Feldlazarett und eine Grußbotschaft. Und damit ist Deutschland gleich doppelt exponiert: als größter europäischer Waffenlieferant und als russisches Ziel, das von einem Angriff weder abschrecken, noch sich dagegen wehren kann.

Bei Deutschland kann Russland sogar sicher sein, dass es nicht einmal konventionell zurückschlägt, denn dazu müsste sich die Bundeswehr zu Lande erst einmal auf den Weg durch Polen, Tschechien, die Slowakei, die Ukraine oder durch die baltischen Länder auf den Weg machen. Die See entfällt ebenfalls, denn Deutschland hat bisher moderne U-Boote nur für den Export gebaut. Ob die wenigen alten, die es selbst noch hat, überhaupt einsatzbereit sind, ist unklar. Tornados könnten den einen oder anderen Marschflugkörper Richtung Kaliningrad oder St. Petersburg abfeuern, aber dazu müssten sie, um nicht um Überflugrechte anderer Staaten bitten zu müssen, sich erst einmal in den internationalen Luftraum über der Ostsee begeben. Wäre ich ein russischer General, es würde mich nicht abschrecken, von gar nichts.

So gesehen war es vielleicht doch keine so schlechte Idee, auf der internationalen Bühne den Scheinriesen zu spielen. Auch das haben der Leopard-Streit und vor allem sein plötzliches Ende geändert: Ab jetzt kann Deutschland nicht mehr so tun, als liefere es nur Schutzanzüge, Wundkompressen und Stromgeneratoren. Die deutsche Öffentlichkeit mag sich selbst in die Tasche lügen, dass Leopard-Panzer nur dem Schutz ukrainischer Zivilisten dienen, in Moskau wird niemand einen Kampfpanzer für eine rollende Schutzweste halten. Ab jetzt könnte man, wenn man wollte, diese Debatte in Deutschland auch ehrlich führen.

Wo die Linke recht hat, hat sich recht

Dann müsste man zugeben, dass Amira Mohammed Ali von der Linke recht hat mit ihrer Behauptung, Leopard-Lieferungen führten zu Eskalation und „ziehen Deutschland weiter in diesen Krieg hinein“. Völkerrechtlich sind wir längst Kriegspartei: Wir bilden ukrainische Soldaten an unseren Waffen aus und schicken sie dann zurück ins Kampfgebiet, mit diesen Waffen. Genau wie Russland das seit 2014 mit den Separatisten getan hat. Der juristische Unterschied ist nur, dass sich die Ukraine verteidigt und wir ihr helfen dürfen, weil sie darum bittet und keine ukrainische Regierung je die russische gebeten hat, Separatisten in den Donbas zu schicken und dort einen Aufstand anzuzetteln. Oder ihr die Krim abzunehmen. Mit diesen juristischen Spitzfindigkeiten hatte man bei der Linke schon 2014 seine liebe Mühe.

Richtig ist auch, dass Russland in diesem Krieg ständig eskaliert hat.

Nach dem Anschlag auf die Krim-Brücke bombardierte es ukrainische Städte mit Langstreckenraketen, nach dem Verlust von Cherson legte es die Stadt in Trümmer und bombardierte Infrastruktur, Wohngebäude und Kraftwerke in der ganzen Ukraine. Nur gegen die Nato hat Russland bisher nie eskaliert. Und als im November eine Rakete in Polen einschlug, beeilte sich die russische Führung, zu dementieren, sie stamme von der russischen Armee. Der paternalistische Teil der deutschen Friedensbewegung (darunter viele Linke) möchte gerne auch die Ukraine gegen ihren Willen vor einer solchen Eskalation schützen, aber von Scholz, das sei ihm zugutegehalten, ist nichts dergleichen überliefert. Er und seine Berater reden von einer Eskalation auf Nato-Gebiet. Und die droht nur, wenn Russland dazu imstande ist. Also wenn es in der Ukraine keine Truppen und Raketen mehr braucht, aber noch welche hat.

Scheinriesen müssen schweigen

Das wiederum bringt uns zurück zur Frage, wozu denn Deutschland nun eigentlich Leopard-Panzer liefert und der Lieferung durch andere Länder zustimmt? Anders als Anfang letzten Jahres, als Scholz und seine Mannen sich wegduckten, ist das jetzt durchaus relevant. Deutschland kann eine Meinung haben zu den Bedingungen, unter denen zwischen Russland und der Ukraine der Frieden ausbrechen soll. Nur Olaf Scholz, der sollte weiterhin dazu schweigen, weil sonst innerhalb der Nato oder sogar der 50 Kontaktgruppenmitglieder, die sich regelmäßig in Ramstein treffen, der Streit darüber ausbricht, was denn eigentlich deren gemeinsames Ziel sein soll.

Für Polen und die baltischen Staaten sollte die Ukraine ein anti-russisches Bollwerk werden, finanziert von der EU, also den Nettobeitragszahlern und den USA. Die Beziehungen zu einem Nachkriegs-Russland stellt man sich da so vor wie die zwischen Japan und Nordkorea: Nicht einmal ignorieren, wie ein Österreicher sagen würde. Die USA würden da wohl noch weiter gehen, sie hoffen, der Krieg werde Russland dauerhaft als Großmacht eliminieren. Für sie alle sollte Russland den Krieg krachend verlieren und in die Grenzen von 2013 zurückkehren.

Länder wie Deutschland, Ungarn, Österreich, Frankreich möchten nach dem Krieg die Ukraine wiederaufbauen und mit Russland Handel treiben, nur eben ohne „Abhängigkeiten“. Im deutschen Bewusstsein ist Russland nämlich ewig, im Gegensatz zu einigen westlichen Nachbarstaaten, die man in der Vergangenheit auch gerne als „Saisonstaaten“ und vorübergehend souveräne Verfügungsmasse für Größere betrachtet hat. Das würde heute niemand mehr über die Ukraine sagen, aber kompromissbereit sollte sie bei einer Friedenslösung schon sein, schon deshalb, damit Russland nicht im Chaos versinkt und aufhört mit uns zu handeln.

Und dann gibt’s in Europa auch noch die Gleichgültigen, die weder an Russland noch an die Ukraine grenzen und ihren Handel mit den USA, China und Lateinamerika abwickeln. Denen ist alles recht, wenn nur die Energiepreise wieder runtergehen und im Osten Ruhe herrscht. Diese Interessenunterschiede würden sofort aufbrechen, wenn Olaf Scholz eine solche Debatte anstoßen würde. Deshalb ist er gut beraten, wenn er auch weiterhin alles mit der Floskel zudeckt, die Ukraine müsse das selbst entscheiden. Aber so eine gesellschaftliche Debatte könnte Wunder wirken. Sie könnte den Krieg in unseren Medien etwas entkitschen, auch wenn sich Regierungsmitglieder daran nicht beteiligen.

Von Leoparden lernen

Der Leopard-Streit zeigt aber auch, dass ein solcher Riss jederzeit wieder sichtbar werden kann – immer dann, wenn jemand eine rote Linie ziehen will, mit der die anderen nicht einverstanden sind. Auch da hat Amira Mohammed Ali recht: Es kann sein, dass als nächstes die Entscheidung ansteht, Kampfflugzeuge zu liefern oder sogar zu entsenden, zum Beispiel um eine No-Fly-Zone (die bisher auch keiner wollte) durchzusetzen. Solche Kampfjets würden – hier ein Augenzwinkern an die Kollegen von ARD und ZDF – natürlich in erster Linie Zivilisten beschützen, selbst wenn sie russische Panzer zerfetzen und russische Flugzeuge abschießen. Auch Bodentruppen können auf der Agenda auftauchen, wenn ein B- oder C-Waffeneinsatz die Einrichtung von militärisch geschützten humanitären Schutzzonen erzwingt. Wären diese Bodentruppen dann eigentlich defensiv oder offensiv?

Der Leopard-Streit war nicht der letzte. Olaf Scholz wird auch weiterhin rote Linien ziehen, die er dann überschreiten wird. Das ist umso wahrscheinlicher, je mehr solcher Entscheidungen er an sich zieht, denn dann wird der gesamte Druck der Verbündeten, der Öffentlichkeit, der Opposition und der Koalitionspartner nur auf ihm lasten. Und egal, was er dann tut, er wird nie genau sagen können, warum. So ist das, wenn man Bundeskanzler eines Scheinriesen ist. Aber wir, die Beobachter, Journalisten, Kommentatoren, Experten müssen uns nicht in die Tasche lügen: Wir sind Kriegspartei, auch wenn bei uns keine Kampfhandlungen stattfinden. Und wir schicken schweres Gerät in die Ukraine, mit dem Menschen zerfetzt werden, damit die Ukraine das Land, das Russland annektiert hat, wieder zurückerobern und die Bevölkerung, die von dort geflohen ist, wieder zurückkehren kann.

Den Fehler, uns in die Tasche zu lügen, haben wir schon mal gemacht: Damals marschierte die Bundeswehr in Afghanistan ein und danach glaubten alle, sie stabilisiere das Land, schütze Zivilisten vor bösen Taliban, baue Schulen und sorge dafür, dass Mädchen die auch besuchen konnten. Die Bundeswehr als uniformiertes THW, eine Art deutsches Peace Corps. Offiziell hat sie da nie einen Krieg geführt, auch wenn Verteidigungsminister Karl-Theodor von Guttenberg mal etwas anderes behauptet hat. Bis die Bundeswehr den Krieg, den sie nie geführt hatte, verlor und Hals über Kopf aus Kabul fliehen musste. Jetzt ist es genau umgekehrt, so wie auf dem berühmten Friedensbewegungsgraffiti von 1981: Es ist Krieg, Deutschland ist Kriegspartei, aber keiner und schon gar kein Bundeswehrsoldat geht hin. Und alle reden sich ein, es gehe nur darum, ukrainische Zivilisten zu beschützen.

