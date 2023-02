Panzerwrack vor russischer Botschaft aufgestellt Zerstörungen eines Krieges wie in der Ukraine erfahren die meisten Menschen fern der betroffenen Länder nur durch die Medien mit. Das wollten zwei Berliner a... dpa

Berlin -Zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine ist ein zerstörter russischer Panzer vor der Botschaft Russlands in Berlin aufgestellt worden. Das Panzerwrack vom Typ T-72 kam am frühen Freitagmorgen in der Hauptstadt an. Es soll für einige Tage vor der Botschaft am Boulevard Unter den Linden als Mahnmal gegen den Krieg dienen. Der Panzer stand am Freitag auf dem Anhänger, mit dem er aus der Ukraine nach Deutschland transportiert wurde. Ausgerichtet war das Wrack quer auf dem Mittelstreifen der großen Straße, die Kanone zeigte auf die Botschaft.