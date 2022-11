Papst akzeptiert Rücktritt von Bamberger Erzbischof Schick Das Erzbistum Bamberg braucht einen neuen Oberhirten. Erzbischof Ludwig Schick zieht sich zurück. Papst Franziskus nimmt seinen Rücktritt an - obwohl er für ... dpa

ARCHIV - Papst Franziskus hat das Rücktrittsgesuch des Bamberger Erzbischofs Schick angenommen. Kay Nietfeld/dpa

Bamberg/Rom -Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick ist zurückgetreten. Papst Franziskus nahm sein Rücktrittsgesuch an, wie der Heilige Stuhl am Dienstag mitteilte. Damit sind in Deutschland mit Bamberg und Paderborn zwei Bischofsposten vakant.