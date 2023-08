Einige Äußerungen von Papst Franziskus während einer Videokonferenz zum panrussischen Tag der katholischen Jugend in Sankt Petersburg haben für Aufsehen gesorgt. „Vergesst niemals euer Erbe. Ihr seid die Kinder des großen Russlands“, sagte Franziskus zu den jungen Russen am 25. August. „Das große Russland von Peter I., Katharina II., jenem großen, gebildeten Imperium von großer Kultur und großer Menschlichkeit“, fügte der 84-jährige Papst hinzu. Die russische Jugend sei weiterhin „Erbe des großen Mutterlands Russland“ und solle dieses Erbe niemals aufgeben.



Kurz nach dem Treffen wurde auf der Website des Vatikans die schriftliche Version der Rede des Papstes veröffentlicht, jedoch wurden einige Änderungen vorgenommen. Der Abschnitt, in dem Franziskus über „das große Russland“ sprach, war dort nicht mehr zu finden. Es dauerte allerdings nicht lange, bis die Aussagen des Papstes online die Runde machten.

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 hat sich Papst Franziskus oft zum Krieg gegen das Land geäußert – aber nicht immer zur Freude der Ukrainer. Der Papst hatte Russland zwar als Aggressor verurteilt, aber auch der Nato eine Mitschuld an der Invasion gegeben und mit „Friedensgesten“ an Russland irritiert, die viele Ukrainer für unangemessen hielten.



Das Oberhaupt der katholischen Kirche spricht sich zudem für eine diplomatische Lösung und gegen Waffenlieferungen aus. Seine Haltung wurde oft von den Medien als zu „russlandfreundlich“ kritisiert und hat in der christlichen Gemeinschaft zu Diskussionen geführt.



Eine der ersten Reaktionen auf seine jüngsten Aussagen in der Videokonferenz kam vom ukrainischen Erzbischof der griechisch-orthodoxen Kirche, Monsignore Sviatoslav Shevchuk.

Ukraine kritisiert den Papst: Er verbreitet „imperialistische Propaganda“

Der Erzbischof sah in den Worten des Papstes keinen Anspruch auf eine historische Bewertung oder gar die Absicht, eventuelle imperialistische Ambitionen Russlands zu unterstützen. Dennoch teilte Shevchuk die Kritik, dass die Worte des Papstes eventuell nicht allen gefallen haben dürften. Insbesondere sei „das große Russland von Peter I. und Katharina II. das schlimmste Beispiel des russischen Imperialismus und Extremnationalismus“.

Besonders harte Kritik kam vom ukrainischen Sprecher des Außenministeriums, Oleg Nikolenko, der die Aussagen des Papstes als „imperialistische Propaganda“ beschrieb. Ähnliche Mittel würden vom Kreml verwendet, um die Ermordung Tausender ukrainischer Männer und Frauen sowie die Zerstörung von Hunderten ukrainischen Städten und Dörfern zu rechtfertigen, schrieb Nikolenko auf Facebook.

Die Russische Föderation lobte stattdessen den Papst für seine Worte. „Es ist bewundernswert, dass der Papst die russische Geschichte kennt“, sagte der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskov, während seiner täglichen Pressekonferenz am Dienstag. „Sie ist tiefgreifend und das Erbe ist sehr alt, nicht nur auf Peter I. beschränkt. Die gesamte Gesellschaft und Schulen arbeiten hart daran, dies an junge Menschen weiterzugeben. Dass der Papst sich dieser Bemühungen anschließt, ist wirklich positiv und erfreut uns“, fügte er hinzu.

Im Vatikan ruderte man indes zurück. Der Direktor des Pressebüros des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, musste eine Stellungnahme auf der Vatikan-Website veröffentlichen. Der Papst habe lediglich die jungen Menschen dazu ermutigen wollen, „das Positive im reichen kulturellen und spirituellen Erbe Russlands zu bewahren und zu fördern“. Franziskus habe in keiner Weise beabsichtigt, imperialistische Logiken und politische Persönlichkeiten zu preisen.