Papst Franziskus verzichtet auf Teilnahme am Kreuzweg Der Papst ist gesundheitlich angeschlagen. Nach einigen Auftritten unter anderem an Gründonnerstag verzichtet er nun doch auf die Teilnahme am traditionellen... dpa

Am Palmsonntag hatte Franziskus nach einem Krankenhausaufenthalt wieder die Messe auf dem Petersplatz gefeiert. Filippo Monteforte/AFP/AP/dpa

Rom -Papst Franziskus hat kurzfristig auf die Teilnahme am traditionellen Kreuzweg zu Karfreitag am Kolosseum in Rom verzichtet. Wegen „großer Kälte in diesen Tagen“ werde das Oberhaupt der katholischen Kirche den Kreuzweg nicht vor der Kulisse des antiken Amphitheaters verfolgen, wie der Heilige Stuhl am Freitag mitteilte.