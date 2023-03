Papst-Krise in Polen: Die PiS-Regierung legt sich sogar mit den Amerikanern an

„Das Außenministerium ist sich bewusst, dass die möglichen Folgen dieser Handlungen mit den Zielen einer hybriden Kriegsführung identisch sind, die darauf abzielt, Spaltungen und Spannungen in der polnischen Gesellschaft zu erzeugen.“ Solche Sätze stehen in einem Kommuniqué vom 9. März. Darin wird mitgeteilt, dass der Leiter der polnischen Diplomatie den US-Botschafter vorgeladen hat, weil der Fernsehsender TVN, der im amerikanischen Besitz ist, einen Bericht in Polen ausgestrahlt hat, in dem behauptet wird, Papst Johannes Paul II. hätte noch als Bischof von den Pädophilie-Skandalen gewusst, in die Priester verwickelt waren. Und dass er es versäumt hat, entsprechend zu reagieren. Dabei handelt es sich um eine von vielen aktuellen Veröffentlichungen zu diesem Thema des sexuellen Missbrauchs und des vermeintlichen Wissens des polnischen Papstes.

In letzter Zeit ist es in der polnischen Politik schwer zu unterscheiden, was als Witz gemeint ist und was nicht. Aber die Nachricht, dass das polnische Außenministerium den amerikanischen Botschafter einbestellt hat, war wirklich kein Scherz. Obwohl der Botschafter nur zwei Wochen zuvor als Held in Polen und Amerikas wichtigster Verbündeter gefeiert wurde – als US-Präsident Joe Biden Warschau besuchte.

Ein riesiges Porträt des Papstes prangte an der Fassade des Präsidentenpalastes

Auch die vom Sejm kürzlich verabschiedete Sonderresolution zur „Verteidigung von Johannes Paul II“ ist kein Witz. „Der Sejm [...] verurteilt auf das Schärfste die schändliche Medienkampagne, die sich größtenteils auf Materialien des Gewaltapparates der Volksrepublik Polen stützt und deren Zielscheibe unser großer Papst ist – der heilige Johannes Paul II., der herausragendste Pole der Geschichte [...]. Es ist ein Versuch, Johannes Paul II. mit Materialien zu diskreditieren, die nicht einmal die Kommunisten zu verwenden wagten“, heißt es in dem Gesetz, das von Abgeordneten des regierenden rechten Flügels zusammen mit dem nationalistischen Bund und der konservativen, aber oppositionellen polnischen Bauernpartei verabschiedet wurde.

Auch die Bilder des Präsidentenpalastes in Warschau, die am Tag der Parlamentssitzung, die Johannes Paul II. am Abend gewidmet war, im Internet kursierten, waren kein bearbeitetes Internet-Mem. Ein riesiges Porträt des Papstes prangte an der Fassade des Präsidentenpalastes.

Der Papst: „gemeinsame Insignien der Identität“

Gleichzeitig begann der staatliche Fernsehsender TVP mit der Ausstrahlung von Auszügen aus aufgezeichneten Predigten des Papstes zur besten Sendezeit – jeden Tag nach 20 Uhr. Sie kündigte auch „weiße Märsche“ auf der Straße an, um den Namen Johannes Paul II. am 18. Jahrestag seines Todes, dem 2. April, zu verteidigen.

Die Figur des Papstes sollte in den letzten mehr als dreißig Jahren in Polen „die Polen vereinen“. Dabei war die Wahrheit über den Papst nicht wichtig.

In ihrer Rede vom 9. März sagte Sejm-Präsidentin Elżbieta Witek, dass alle Polen, unabhängig von ihrem Glauben und ihrer Weltanschauung, durch „gemeinsame Insignien der Identität“ geeint seien. Diese seien: „Der weiße Adler, die weiß-rote Flagge, das Bild der Muttergottes von Częstochowa und das Porträt von Johannes Paul II.“

Seit vielen Jahren spaltet das Papst-Bild die Polen

Andererseits hatte einer der wichtigsten Intellektuellen der polnischen liberalen Opposition, Adam Michnik, ein paar Wochen zuvor in der Gazeta Wyborcza gesagt: „Eines weiß ich hundertprozentig, ich glaube es nicht, auch wenn man mir die Gedärme herausreißt, dass der Papst wissentlich Verbrecher gedeckt hat. Und er ist tot und kann sich nicht mehr verteidigen (...) Polen hat Wojtyla zu viel zu verdanken, um sein Pontifikat auf ein einziges Thema, das der Pädophilie, zu reduzieren.“ Obwohl die meisten liberalen und linken Intellektuellen heute dem Papstkult zunehmend kritisch gegenüberstehen, verteidigen die älteren Kolumnisten den Papst oft als historische Ikone.

Ein Foto von Papst Johannes Paul II. ist im renovierten Museum im Geburtshaus von Karol Wojtyla in Wadowice (Polen) zu sehen (undatierte Aufnahme). dpa

Die Realität ist jedoch so, dass Papst Johannes Paul II. die Polen seit vielen Jahren eher spaltet als eint. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr sind die Polen mit den ultrakonservativen Ansichten nicht einverstanden, die von Politikern im Namen von Johannes Paul II. propagiert werden – wie etwa das Abtreibungsverbot. Die Liberalisierung der geltenden Gesetze wird von 83 Prozent der Polen unterstützt – so der diesjährige Bericht des Instituts für Markt- und Sozialforschung IBRiS.

„Dziwisz, Wojtyla, eure Zeit ist vorbei!“

Bevor die Frage, ob Johannes Paul II. Pädophile in der Kirche ignoriert hat, in die Schlagzeilen geriet, wurde sie von Künstlern und Aktivisten in Polen aufgegriffen. Der Regisseur Oliver Frljić (der jetzt am Gorki-Theater arbeitet) legte in seiner Inszenierung von „Der Fluch“ am Warschauer Teatr Powszechny eine Schlinge um den Hals einer Statue von Johannes Paul II. und ein Plakat mit der Aufschrift „Verteidiger der Pädophilen“. Gegner des Stücks aus rechtsradikalen Organisationen protestierten daraufhin auf der Straße und stürmten sogar das Theatergebäude.

„Dziwisz, Wojtyla, eure Zeit ist vorbei!“ – so riefen Frauen, die im Herbst 2020 vor dem Bischofspalast in Krakau protestierten. Damals hatte das polnische Verfassungsgericht, das politisch von der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) kontrolliert wird, das Abtreibungsgesetz erneut verschärft. Gleichzeitig wurde eine Fülle von Denkmälern, Filmen, Publikationen und Museen geschaffen, um den Kult um den polnischen Papst zu verbreiten.

Die polnische Gesellschaft wird jedoch nicht nur säkularer, sondern auch älter

Die vorherrschende Meinung in polnischen Kommentaren ist, dass die Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) das Thema Johannes Paul II. als politischen Treibstoff für die bevorstehenden Wahlen in diesem Jahr nutzt. „Bei dieser Wahl geht es auch darum, ob eine Welle der Beseitigung von Denkmälern für Johannes Paul II. durch Polen rollen wird“, sagte der stellvertretende Kulturminister Jaroslaw Sellin im öffentlichen Rundfunk.

Die Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) schneidet in den Umfragen nicht mehr so gut ab wie zu Beginn ihrer Regierungszeit. Es ist nicht sicher, dass sie weiter regieren wird, aber es ist auch nicht sicher, dass sie verlieren wird. Aber sie hat weiterhin mehr als 30 Prozent der Wählerstimmen – gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die jüngeren Wähler die PiS wählen.

Papst Johannes Paul II. segnet am Freitag (6.6.97) im polnischen Zakopane die rund 200.000 Gläubigen, die zu einer Freiluftmesse am siebten Tag des Papstbesuchs in Polen gekommen waren. dpa

Die polnische Gesellschaft wird jedoch nicht nur säkularer, sondern auch älter. Es sind die älteren Wähler aus kleineren Städten und Dörfern, die die katholisch-nationale Regierung mit ihrem Programm zur „Verteidigung“ von Johannes Paul II. gegen „kommunistische“ Angriffe erreichen will. Sie hofft, sie im Vorfeld der Wahlen zu mobilisieren, die übrigens am Tag vor einem nationalen Feiertag stattfinden – dem Papsttag, dem Jahrestag der Wahl von Kardinal Karol Wojtyla zum Papst Johannes Paul II (16. Oktober 1978).

Auch die Opposition ist nicht besonders papstkritisch

Das Problem mit dem Thema Papst hat hingegen auch ein Teil der Opposition. Die größte Oppositionspartei, die Bürgerplattform, ging vor 22 Jahren von ähnlichen Positionen aus, wie sie heute ihr größter Feind, die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), vertritt. Das heißt: Sie vertrat konservativ-liberale Ansichten. Die Partei „Recht und Gerechtigkeit“ von Jaroslaw Kaczynski entwickelte sich jedoch in Richtung der extremen Rechten und des konservativen Populismus. Die Bürgerplattform hingegen bewegte sich sanft nach links, wurde langsam immer liberaler und immer weniger konservativ. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie ganz und gar aufgehört hat, konservativ zu sein. Und schon gar nicht, dass sie „links“ geworden ist, wie ihre Gegner von „Recht und Gerechtigkeit“ sie nennen.

Deshalb haben die Abgeordneten der Bürgerplattform bei der Abstimmung im Sejm über die Entschließung zur „Verteidigung des guten Namens von Johannes Paul II“ einfach nicht abgestimmt, anstatt dagegen zu stimmen. „Ich stehe auf dem Standpunkt, dass Johannes Paul II. einer der wichtigsten Schöpfer der polnischen Unabhängigkeit ist. Als solcher hat er ein Denkmal verdient. Es ist nicht meine Aufgabe und auch nicht die Aufgabe des Sejm, darüber zu urteilen, ob er heilig oder unheilig ist. Und die Frage der Pädophilie in der Kirche muss einfach geklärt werden. Eine ehrliche Klärung dieser Frage kann die Verdienste von Johannes Paul II. für Polen nicht aushebeln“, sagte der PO-Abgeordnete Slawomir Nitras im liberalen Radio TOK FM. Gleichzeitig ist es Nitras, der von der Regierungspropaganda als das Hauptgesicht des Antiklerikalismus in der Bürgerplattform dargestellt wird. Vor allem durch seine Worte bei einem Treffen mit jungen Leuten im Jahr 2021, bei dem er sagte, dass die katholische Kirche „ihrer Privilegien beraubt“ werden müsse.

Aufrufe zum Kulturkampf

Im Gegenzug kündigte die oppositionelle Linke, die ebenfalls im Sejm vertreten ist, an, dass sie versuchen werde, den Namen von Johannes Paul II. aus den Namen von Straßen, Plätzen oder Schulen zu entfernen. Der Konflikt um das Andenken an den Papst erlaubt es der Linken, den Unterschied, der sie vom Rest der Opposition trennt, deutlich zu machen und an ihre konsequente Haltung in den letzten Jahren zu Frauenrechten und der LGBT+-Gemeinschaft zu erinnern. Die Linke stimmte gegen das parlamentarische Papst-Votum: „Eine kirchenkritische Analyse wird ausgeschlossen und die Köpfe werden angesichts unbestreitbarer, aber nicht einfacher Fakten ausgeschaltet. Wir hier im Sejm sollten sofort dafür sorgen, dass Sexualstraftaten niemals verjähren“, sagte die Linken-Abgeordnete Joanna Scheuring-Wielgus.

Und wie geht die katholische Kirche in Polen selbst mit der Revision des Bildes ihres ehemaligen Oberhauptes um? Einige katholische Publizisten, selbst solche, die dem konservativen Flügel der Kirche zuzurechnen sind, wie Tomasz Terlikowski, mäßigen die Stimmung. „Ich bin ein Kind von Johannes Paul II. Sein Konterfei wird bei mir bleiben, und ich werde mich mit seinen Werken auseinandersetzen, weil sie große Weisheit enthalten. Niemand nimmt mir dieses Recht weg, niemand zwingt mich, mein Gedächtnis, meine Erinnerungen, meine Gefühle aufzugeben. Sie werden bleiben, und eine gerechte Bewertung bestimmter Handlungen – nicht nur, aber auch nicht in erster Linie, von Johannes Paul II.“

Von den Kanzeln der Kathedralen und Basiliken sind jedoch Aufrufe zum Kulturkampf zu hören.

Papst Franziskus: „Damals wurde alles vertuscht“

Der Erzbischof von Krakau, Marek Jędraszewski, der für seine homophoben Ansichten bekannt ist, sagte in einer Predigt über Johannes Paul II.: „Es hat einen zweiten Anschlag auf sein Leben gegeben, dieses Mal inspiriert von Kreisen, die mit der Vision von Ehe und Familie, die er mit Eindeutigkeit und Kraft gepredigt hat, nicht einverstanden sind.“ Während einer Messe in Warschau zum Gedenken an die Opfer der Smolensk-Katastrophe, an der unter anderem Jaroslaw Kaczynski und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki teilnahmen, erklärte Pater Robert Skrzypczak, dass die Vorreiter der Zerstörung der katholischen Kirche durch den Vorwurf der Pädophilie die deutschen Nazis waren.

Das ist weit entfernt von den Worten von Papst Franziskus, der auf die Frage der argentinischen Tageszeitung La Nación nach der Vertuschung der Pädophilie, als Karol Wojtyla Bischof von Krakau und dann Papst war, antwortete: „Damals wurde alles vertuscht.“ Damit meint Papst Franziskus den Boston-Skandal am Ende des Pontifikats von Johannes Paul II.

