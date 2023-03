Papst nimmt Rücktritt von Osnabrücker Bischof Bode an Osnabrücks Bischof Bode steht wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen in der Kritik. Nun tritt er zurück. dpa

ARCHIV - Stand wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen in der Kritik: Bischof Franz-Josef Bode. Friso Gentsch/dpa/Archiv

Rom/Osnabrück (dpa) -Franz-Josef Bode ist nicht mehr länger Bischof von Osnabrück. Der Papst nahm ein Rücktrittsgesuch des 72-Jährigen, der wegen des Umgangs mit Missbrauchsfällen heftig in der Kritik steht, an. Das gab der Heilige Stuhl am Samstag bekannt. Genaue Gründe für die Entscheidung von Papst Franziskus wurden nicht genannt.