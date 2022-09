Papst reist als „Pilger des Friedens“ nach Kasachstan Der Papst reist nach Kasachstan, um auf einem Religionskongress für den Frieden zu werben. Gleich in seiner ersten Rede erinnert Franziskus an die Ukraine. E... dpa

Papst Franziskus wird im Rollstuhl in das Flugzeug geschoben, um nach Kasachstan zu fliegen. Domenico Stinellis/AP/dpa

Nur-Sultan -Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges hat Papst Franziskus zu Beginn eines dreitägigen Besuchs in Kasachstan einen Friedensappell formuliert. „Ich komme, um den Schrei der Vielen zu verstärken, die um Frieden flehen“, sagte das Oberhaupt der Katholiken am Dienstag in Nur-Sultan, der Hauptstadt des zentralasiatischen Landes. „Ich komme hierher im Verlauf des wahnsinnigen und tragischen Krieges, der durch die Invasion der Ukraine ausgelöst worden ist, und während noch weitere Auseinandersetzungen und drohende Konflikte diese unsere Zeit gefährden.“