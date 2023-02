Papst trifft Flüchtlinge im Südsudan: „Leide mit euch“ Millionen Menschen flohen vor dem Bürgerkrieg im Südsudan ins Ausland oder wurden im Land vertrieben. Die Lebensbedingungen sind katastrophal. Papst Franzisk... dpa

Papst Franziskus trifft Binnenflüchtlinge in Juba, Südsudan. Gregorio Borgia/AP/dpa

Juba -Angesichts einer der größten Flüchtlingskrisen der Welt hat Papst Franziskus den Millionen von Vertriebenen im Südsudan sein Mitgefühl ausgesprochen. „Ich bin bei euch. Ich leide für euch und mit euch“, sagte der Pontifex am Samstag bei einem Treffen mit Binnenflüchtlingen und Migranten in Juba. Er wurde von Justin Welby als Primas der anglikanischen Kirche und Iain Greenshields von der Kirche Schottlands begleitet. „Wir möchten in dieser Begegnung heute eurer Hoffnung Flügel verleihen“, sagte Franziskus.