Papst zelebriert Feier der Osternacht im Petersdom Acht erwachsene Täuflinge und harte Worte gegen Krieg und Ungerechtigkeit in der Welt: Papst Franziskus feiert im Vatikan die Osternacht - dieses Mal vorwieg... dpa

dpatopbilder - Gemeinsam mit rund 8000 Gläubigen feiert Papst Franziskus die Osternacht im Petersdom im Vatikan. Gregorio Borgia/AP/dpa

Rom -Am Karsamstag ist im Petersdom die stimmungsvolle Feier der Osternacht im Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi zelebriert worden. Papst Franziskus feierte gemeinsam mit rund 8000 Gläubigen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Das Oberhaupt der katholischen Kirche geißelte in seiner Predigt die „grassierende Ungerechtigkeit“ und die „eisigen Winde des Krieges“, die nach seinen Worten in der Welt herrschen.